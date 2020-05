Hogar impecable: deje su horno y estufa como nuevos

SAN PEDRO SULA.

Mantener una buena higiene en el hogar es vital para conservar la buena salud de su familia. Asear las parrillas y quemadores de su estufa tiene su ciencia. Aquí le mostramos el procedimiento correcto para limpiarlos:



Estufa de gas

Antes de iniciar el proceso de limpieza tenga la seguridad de que:

- El gas esté apagado y los quemadores, parrillas y perillas de encendido se encuentran frías

- Después de cada uso, debe mantener limpia la estufa: utilice poca agua y jabón y un trapo húmedo. Lave el trapo varias veces para eliminar el exceso de jabón.

- No utilice sosa cáustica (hidróxido de sodio) o cualquier producto que la contenga, esta sustancia deteriora el acabado de los materiales. Si utiliza desengrasante, verifique en la etiqueta que no tenga.



Parrillas

- Lávelas de manera regular -especialmente si hubo derrame de alimento- con agua caliente y jabón; enjuague, retire el exceso de agua con un trapo limpio y déjelas secar.

- Si tienen algún residuo de comida, déjelas unos minutos remojando en agua caliente con un limpiador líquido suave que no contenga sosa cáustica, evite el uso de jabones abrasivos.

- Puede usar una pasta con ¾ partes de bicarbonato de sodio y ¼ parte de agua, para eliminar restos.

- Limpias y secas, colóquelas de nuevo en la estufa.



Quemadores y sus tapas

- Límpielos frecuentemente.

- Observe si alguna de las ranuras contiene restos de alimentos.

- Puede usar agua caliente y jabón o un desengrasante sin sosa cáustica, el contacto del desengrasante debe ser menor a 15 minutos, ya que puede manchar los quemadores de manera permanente.

- Utilice una fibra de malla plástica que no raye y un cepillo de dientes, no use fibras metálicas.



Perillas de encendido

- Límpielas frecuentemente.

- Puede utilizar agua caliente y jabón suave, nunca las lave estando aún calientes.

- Utilice una fibra de malla plástica que no raye. No utilice fibras de metal.

- Lave, escurra inmediatamente -no las deje remojando en agua- y seque para volverlas a colocar.



Horno de gas

Antes de iniciar con el proceso de limpieza:

- Tenga la seguridad de que se encuentra apagado y frío

- Después de cada uso debe mantenerlo limpio, utilice poca agua, jabón y un trapo húmedo. Lave el trapo varias veces para eliminar el exceso de jabón.

- No debe utilizar sosa cáustica (hidróxido de sodio) o cualquier producto que la contenga, esta sustancia química puede deteriorar el acabado de sus materiales.



Puerta

- Al terminar cada uso y tras enfriarse, lávela con una solución de agua y jabón, enjuague y limpie con un trapo húmedo hasta quitar la solución jabonosa perfectamente.

- Si tiene manchas difíciles puede utilizar una solución de agua y vinagre antes de lavar con agua y jabón.



Piso y paredes

- Generalmente, puede utilizar una solución de agua y jabón y secar con un trapo húmedo limpio las veces que sea necesario hasta eliminar el excedente de jabón.

- Si hay derrames de salsas, jarabes, jugos... deben limpiarse inmediatamente, solamente espere a que el horno se enfríe bien. Puede usar algún limpiador abrasivo suave, es importante verificar en el instructivo el tipo de desengrasante a aplicar: existen diversos materiales que deben limpiarse con diferentes sustancias.

- No raspe las superficies con cuchillos o utensilios metálicos, puede dañar de manera permanente las paredes del horno.



A profundidad

Para una limpieza profunda:

1. Retire las parrillas. Si tienen manchas puede ayudarse de un cepillo de cerdas firmes de plástico que no rayen. Sumerja en una solución de agua caliente y vinagre por unos minutos y lave con agua y jabón.

2. Agregue en el piso del horno una capa de bicarbonato de sodio y rocíe con suficiente agua (utilice un aspersor).

4. Cada dos horas o cada vez que se seque el bicarbonato, añada agua con el aspersor (humedezca lo suficiente). Repita la operación varias veces (alrededor de 12 horas) y logrará eliminar los restos de alimentos.

5. Quite el bicarbonato con una fibra de plástico o un paño húmedo.

6. Enjuague con una esponja y elimine el bicarbonato con tantos enjuagues como lo requiera.



Elija y guarde bien

Recomendaciones para el uso de sustancias de limpieza en la cocina:

- Lea con atención las etiquetas de los productos de limpieza. Elija productos que contengan ingredientes naturales, biodegradables, a base de cítricos o con la denominación "no tóxicos", en vez de aquéllos con palabras como "peligro" o "venenoso".

- Evite productos que recomienden utilizar guantes o protección en los ojos para su uso, así como aquéllos que sean inflamables, irritantes o corrosivos.

- Mantenga los productos de limpieza en sus envases originales y guárdelos siempre bajo llave, en un espacio separado de los alimentos. Los niños por ningún motivo pueden tener acceso a ellos.

- Revise las instrucciones del fabricante antes de su uso.

- Nunca mezcle los productos.

- Siempre que los utilice mantenga oreados los espacios a limpiar.

- Considere alternativas más saludables como bicarbonato de sodio, vinagre blanco, jugo de limón, jabones y detergentes líquidos.



¡Peligro!

Hay sustancias y mezclas que son tóxicas:

Hipoclorito de sodio NaClO, presente en blanqueadores y productos de limpieza Al contacto con la piel puede provocar lesiones, su inhalación puede provocar una intoxicación

Hipoclorito de sodio NaClO + ácido clorhídrico HCl

Hipoclorito de sodio NaClO + amoniaco NH3

Liberan vapores de cloro o gases irritantes para las vías respiratorias y mucosas. El cloro es un gas tóxico picante, dependiendo de su concentración puede generar reacciones inflamatorias sobre la mucosa, causar dolor, tos, vómito y alteraciones del ritmo respiratorio.

Ácido clorhídrico o ácido muriático Irritante y corrosivo al contacto, provoca desde irritación, tos y presión en el pecho hasta respiración jadeante, estrechamiento de los bronquiolos, dificultad para respirar, hinchazón y espasmos de garganta y asfixia.

Ácido muriático + aluminio Desprende hidrógeno formando atmósferas explosivas en el ambiente

Hidróxido de sodio o sosa cáustica NaOH, presente en limpiadores de hornos, pisos y drenajes Corrosivo en la piel, puede provocar quemaduras graves; muy agresivo con los ojos, ocasiona desde irritación hasta ulceración, al inhalarse puede provocar dolor de garganta y daños en el tracto respiratorio, quemaduras en esófago y estómago, dolor abdominal y vómito.

Amoníaco NH3, presente en productos de limpieza Su inhalación puede provocar irritación de la piel, ojos, garganta y pulmones, daño en las vías respiratorias, dolor de cabeza e inflamación pulmonar.

Ojo: En todas las exposiciones el paciente debe ser trasladado al hospital de inmediato.