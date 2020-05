10 claves para superar las crisis

AGENCIA REFORMA.



Frente a cualquier problema o situación de emergencia es posible regresar a un estado de calma y encontrar equilibrio emocional, explica Raymundo Calderón, director nacional de Psicología en la Universidad del Valle de México.



1. Es normal tener miedo. Por naturaleza, el ser humano teme a lo desconocido pues no sabe cómo enfrentar los posibles peligros que se originen.

En el caso de la pandemia del COVID-19, tenemos el referente de lo que sucede en otros países, y sabemos cuáles son las medidas que se pueden tomar y que es posible estabilizar la situación, como sucedió en China, epicentro del brote.



2. Cambie de chip. Pensar todo el día en lo malo no la llevará a nada, solo conseguirá agobiarse. Intente ver más allá del asunto que le incomoda y reflexione sobre cómo puede influir positivamente en su entorno.

Esto le permitirá tomar mejores decisiones y establecer estrategias para abordar el problema.



3. Enfóquese en lo positivo. Durante la cuarentena, por ejemplo, puede dedicar más tiempo para usted. Escuche la música que le gusta, haga una maratón de su serie favorita, juegue con sus mascotas, practique yoga o alguna rutina de ejercicio en casa, o bien cocine ese platillo que le encanta. El reto será organizarse bien y establecer horarios para cumplir con sus pasatiempos y obligaciones.



4. Desarrolle resiliencia. Realice una introspección de sus pensamientos para atender sus emociones. No los juzgue, solo obsérvelos e indague poco a poco en la razón por la que la atormentan. Con este tipo de dinámicas, propias del mindfulness, podrá conocerse mejor y fortalecerá su confianza.



5. Sea realista y actúe. En lugar de preocuparse por la circunstancia global que usted no puede cambiar, concéntrese en lo que está en sus manos: trace estrategias, ante distintos escenarios, para identificar qué recursos necesita para lograr sus metas frente a la adversidad.



6. Valore las enseñanzas. El aislamiento provoca un crecimiento personal, porque cada quien va creando tácticas de adaptación a esta realidad, desde adoptar un ritmo de estudio virtual hasta mejorar la convivencia en casa, afianzar lazos afectivos con algunas personas y definir o redefinir su proyecto de vida.



7. No sobredimensione. No se pierda solo en la cantidad de contagiados y muertos que ha dejado la crisis sanitaria, cifras que se destacan más que el número de pacientes curados.

Más fuerte que el virus -que se desactiva con agua y jabón- puede ser el miedo. Concéntrese en usted, en los recursos que tiene a su alcance y en los que puede desarrollar para enfrentar mejor la situación.



8. Cuide la información que consume. En internet y redes sociales circulan muchos mensajes contrarios sobre lo que debemos hacer y lo que no; tanta incertidumbre puede causar pensamientos pesimistas. Lo mejor siempre es consultar fuentes confiables.



9. Si la sobrepasa, pida ayuda. Si se siente abatida emocionalmente, desanimada o muy preocupada, busque apoyo psicológico por teléfono o en línea.



10. Apóyese en sus seres queridos. Realice videollamadas con sus familiares más cercanos, ya que quizá ellos también requieran de su apoyo emocional, chatee con sus amistades más cercanas, lea libros, ocúpese de las actividades de la casa y mantenga su mente libre de pensamientos negativos. Verá como después se sentirá mejor.