Manos a la masa, es tiempo de hornear

Tal vez usted no lo sabe, pero dentro de usted está escondida una gran chef o una buena panadera, repostera o pastelera. Sáquele el jugo a este tiempo que hoy tiene en casa para preparar todas aquellas delicias que en otro momento no ha podido hacer.



Elabore junto a sus hijos un sencillo pan de caja, bisquets y pretzels para darle a su familia sabores diferentes que realmente los sorprendan. Estas recetas son prácticas y económicas.



Recomendaciones para obtener un mejor producto:



- La temperatura del horno es muy importante. Si esta es muy alta, el pan no va a crecer. Si es adecuada, la cocción será de adentro hacia afuera.



- Rocíe su pan con agua dos a tres veces durante el horneado, así evitará que la cubierta reviente.



- Tras hacer la masa, déjela fermentar en un lugar templado. Estará lista para usarse cuando haya doblado su tamaño.



- Si quiere que su pan fermente más rápido, utilice levadura fresca.



- Antes de hornear sus pretzels, hiérvalos en cerveza estilo stout, eso les dará más sabor y un mejor color.



- El hervor es necesario para que el pretzel tenga una buena costra lisa y brillante.

PAN DE CAJA MARMOLEADO

INGREDIENTES

2 tazas de harina

1 cucharadita de sal

1 cucharadita de levadura seca

¼ de taza de mantequilla

½ taza de leche

1 taza de agua

¼ de taza de harina de centeno



PREPARACIÓN

Mezclar los ingredientes secos con la mantequilla hasta integrar. Agregar la leche y el agua. Dividir la masa en dos y mezclar una parte con la harina de centeno. Amasar hasta formar una masa marmoleada. Trabajar sobre una superficie plana por 20 minutos o hasta que se despegue fácilmente. Colocar en un recipiente, cubrir con un trapo húmedo y dejar reposar durante 20 minutos a temperatura ambiente. Vaciar en un molde rectangular, previamente engrasado. Hornear a 130°C por 1 hora.



Dato curioso

El pan de caja se creó hace poco menos de un siglo, pero la versión rebanada nació en 1928, cuando Otto Rohwedder inventó la máquina que lo cortaba. Dos años después, el 90% del pan de caja se compraba en vez de hornearse en casa.

PRETZELS





INGREDIENTES

300 gramos de harina

½ cucharada de levadura seca

1 cucharada de mantequilla sin sal

¾ de taza de agua tibia

½ cucharadita de sal

5 litros de agua

2 cucharadas de bicarbonato de sodio

1 clara de huevo

Sal de mar



PREPARACIÓN

Incorporar la harina, la levadura, la mantequilla y el agua; una vez integrados, añadir la sal. Amasar por 10 minutos hasta obtener una mezcla homogénea. Hervir el agua con el bicarbonato. Mantener en el fuego. Dividir la masa en 8 porciones y darles forma de pretzel. Dejar fermentar por 15 minutos. Hervir cada pretzel por 10 segundos en el agua con bicarbonato. Colocar sobre una charola forrada con papel encerado y barnizar con clara de huevo. Espolvorear.



Dato curioso

Aunque no se sabe con certeza, se cree que el pretzel se originó en la Edad Media inventado por monjes italianos, quienes intentaban hacer un pan imitando la forma de unos brazos cruzados, en actitud de rezo.

BÍSQUETS



INGREDIENTES

½ kilo de harina

175 gramos de mantequilla fría en cubos

10 gramos de sal

75 gramos de azúcar

10 gramos de polvo para hornear

2 gramos de levadura en polvo

100 gramos de huevo

200 gramos de leche

1 huevo



PREPARACIÓN

Cernir la harina y hacer un volcán en la mesa de trabajo. Con las manos, mezclar la mantequilla y la harina hasta obtener un polvo grueso sin restos visibles de mantequilla. Agregar los ingredientes secos y luego los líquidos. Integrar hasta obtener una masa tersa y suave, sin sobretrabajar. Envolver en plástico de cocina y refrigerar ½ hora. Espolvorear harina sobre la mesa y extender la masa, con ayuda de un rodillo, a 2 cm de espesor. Con ayuda de un cortador hacer círculos de 7 cm y colocar en una charola cubierta con papel encerado. Decorar cada pieza insertando superficialmente un cortador pequeño. Barnizar con el huevo batido y dejar reposar ½ hora. Hornear a 180° C por 12 minutos.



Dato curioso

No es casualidad que sea una pieza favorita en los cafés de chinos, pues el bísquet es la adaptación de una receta que llegó a esta tierra de la mano de los migrantes orientales, que a su vez la heredaron de los ingleses.