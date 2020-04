Invite a sus hijos a ‘explorar’ la casa

MÉXICO. La exploración natural de los niños no tiene por qué detenerse ante la pandemia del Covid-19, sino solamente trasladarse al interior de la casa familiar.



A través de una bitácora, tanto lúdica como informativa, destinada para los niños con supervisión de sus papás, la asociación civil Exploradores de la Ciudad busca que los más jóvenes del hogar no frenen su curiosidad innata al quedarse en casa.



“Nosotros siempre habíamos visto el espacio exterior y buscamos promover que los niños exploren la ciudad, pero ahora lo que queremos es ayudar a llevar esta experiencia en los espacios privados”, explica la arquitecta Evelin Santander, coordinadora de la asociación.



Se trata de un sencillo cuadernillo de 24 páginas, descargable para imprimir o para usar en tabletas, celulares y computadoras, que propone actividades de exploración para que los niños hagan en casa. Dividida en tres partes, la bitácora tiene como finalidad primera informar a los niños sobre el Covid-19, de forma sencilla y transparente, sin causar alarmas.



Con ilustraciones amigables y explicaciones sencillas, la bitácora busca también que los niños puedan expresar sus sentimientos sobre las medidas de confinamiento y de sana distancia, así como el ambiente en general por la pandemia.



“De pronto si nosotros (como adultos) ya estamos tristes, o desesperados, nos comunicamos y lo decimos, pero generalmente es difícil que haya canales de comunicación para los niños y niñas, donde puedan expresar todo esto, cómo se sienten, cuál es su experiencia”, explica Santander.



Tras las actividades que los invitan a dibujar o escribir sus sentimientos y de quienes los rodean, comienzan las exploraciones en casa. A través de seis dinámicas que no requieren salir del hogar o conseguir materiales que no se encuentren ya ahí, los niños pueden recorrer su casa desde la perspectiva de sus mascotas, construir refugios especiales e imaginarse cómo se verá la ciudad cuando salgan, entre otros.



Para Exploradores de la Ciudad es importante que los padres puedan compartir los escritos, dibujos y actividades de sus niños, para poder crear una comunidad y entender cómo los niños están viviendo la pandemia.



“La idea es que haya una retroalimentación, que los papás y mamás nos envíen la información que están recabando de la bitácora y nosotros podamos subirla a la plataforma, en la página web, para crear una comunicación”.