Ser padres durante la cuarentena

La pandemia de coronavirus tiene atrapadas a muchas familias en el mundo. Muchos padres están teniendo dificultades para trabajar desde casa y satisfacer las necesidades de sus hijos, que no están en la escuela, y que se rebelan bajo lo que algunos consideran como un arresto domiciliario.



"Puede ser fácil caer en la trampa de la autoinculpación cuando los niños se están peleando, y el día de trabajo no va según lo planificado", señaló Kathryn Boger, directora del Programa de Dominio de la Ansiedad del Hospital McLean, en Belmont, Massachusetts.



Boger instó a los padres a tener paciencia con ellos mismos. Evite los pensamientos autocríticos y repita minimantras a lo largo del día, sugirió, como "este no es el momento para la perfección", y "estoy haciendo lo mejor que puedo en una situación muy difícil".



También es importante identificar qué puede controlar y qué no, dijo Boger.



Las cosas que puede controlar incluyen: limitar la exposición de su familia a las noticias; hacer listas de la comida y los medicamentos que necesitan; actualizar la información de contacto de sus proveedores de atención de la salud, sus compañeros de trabajo, sus familiares y amigos; permanecer en contacto regular que sus personas cercanas para apoyarse mutuamente.



Enfocarse en el presente también ayuda, aseguró.



"Cuando nuestros cerebros están ansiosos, tienden a vivir en el futuro, preocupándose de lo que sucederá", dijo Boger.



Practique a traer a su cerebro de vuelta al momento presente a lo largo del día. Enfóquese en una cosa del momento actual, por ejemplo la sensación de sus pies en el suelo y la espuma en sus manos mientras lava los platos, el olor de la comida en la cocina, o el sonido de la voz de su hijo, sugirió.



Asegúrese de que todo el mundo duerma bastante, coma comidas saludables, mantenga una buena higiene, haga ejercicio con regularidad y tenga una interacción regular con los demás miembros de la familia. Los ejercicios de respiración y el mindfulness también son útiles, apuntó en un comunicado de prensa del hospital.



Hable regularmente con sus hijos sobre la pandemia. Dígales que los expertos están trabajando mucho para resolver la crisis, y que compartirá la información importante con ellos. Pregunte a sus hijos qué han escuchado sobre el coronavirus.

Anímelos a compartir sus sentimientos, e informe a los niños que es normal sentir lo que sienten, añadió Boger.