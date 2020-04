No lleven a los chicos al parque

Es una petición dura, pero los padres deben mantener a sus hijos alejados de los parques de juegos, los juguetes compartidos y el equipamiento deportivo durante la pandemia de coronavirus, enfatizan los expertos.



El coronavirus puede adherirse a las superficies durante mucho tiempo, encontró un estudio reciente publicado en la revista New England Journal of Medicine.



El virus tarda 72 horas en hacerse indetectable en el plástico, según el estudio, unas 48 horas en el acero inoxidable y el cartón, y ocho horas en el cobre.



Aunque los niños practiquen el distanciamiento social en el parque de juegos, de cualquier forma tocan las mismas superficies que todos los demás niños, anotó Samiksha Raut, profesora asociada de biología de la Universidad de Alabama, en Birmingham.



"Los niños se mueven constantemente de una parte del parque de juegos a otra, y son bastante propensos a tocarse la cara (la nariz, los ojos, etc.) a intervalos", señaló en un comunicado de prensa de la universidad. "Por tanto, si tocan un objeto con el nuevo coronavirus, las probabilidades de infectarse son muy altas".



Aunque es probable que su enfermedad sea leve, los niños pueden de cualquier forma ser portadores activos de la COVID-19, antes de que surja algún síntoma. "Sobre todo, dadas sus edades, no comprenden la importancia del distanciamiento social y, por tanto, deben ser supervisados de manera activa por sus padres y/o cuidadores", aseguró Raut.



Aconsejó a los padres y a otros cuidadores que sigan las recomendaciones de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU.



Asegúrese de que los niños se laven las manos con jabón y agua durante al menos 20 segundos, o use un desinfectante con alcohol.



Mantenga a los niños alejados de cualquier familiar que esté enfermo con el virus y en cuarentena.



Limpie y desinfecte de forma periódica las superficies que se tocan mucho, como la mesas, las sillas, los controles remotos, los pomos de las puertas, los inodoros y los interruptores de la luz.



Lave los juguetes afelpados y los peluches en la lavadora. Lave la ropa de los niños separadamente de la de los miembros de la familia que estén en cuarentena.