Los abrazos calman más a los bebés cuando son de mamá o papá

No todos los abrazos son iguales, y los bebés de incluso apenas 4 meses son prueba de ello.

Las frecuencias cardiacas en los bebés de menos de un año se reducían más durante un abrazo que cuando los sostenían en brazos. Y el abrazo tuvo un mayor efecto cuando fue de mamá o papá en lugar de un desconocido, según un estudio que se publicó el 7 de abril en la revista iScience.



Los hallazgos ofrecen la primera prueba de que los abrazos ayudan a los padres y a los bebés a vincularse, señalaron los investigadores.



"Como a la mayoría de los padres, nos encanta abrazar a nuestros bebés", apuntó la primera autora del estudio Sachine Yoshida, de la Universidad de Toho en Tokio, Japón. "También sabemos que a los niños les encanta que sus padres los abracen. Pero lo que nos sorprendió, como científicos, es lo poco que sabemos sobre los abrazos".



En el estudio, su equipo evaluó las frecuencias cardiacas de los bebés cuando los abrazaban o los sostenían en los brazos. Y los que tenían entre 4 meses y 1 año de edad se calmaron más cuando los abrazaban que cuando los sostenían en los brazos.



Las frecuencias cardiacas de los bebés también se ralentizaron más cuando sus padres los abrazaban, en comparación con el abrazo de un desconocido, mostraron los hallazgos.



Y el beneficio respecto a la calma es mutuo. Las frecuencias cardiacas de los padres también se ralentizaron cuando abrazaron a sus bebés.



"Encontramos que tanto los bebés como los padres se relajaron con los abrazos", aseguró Yoshida en un comunicado de prensa de la revista.



Si bien el abrazo de uno de los padres no tuvo exactamente el mismo efecto en los bebés más pequeños, un truco sí los ayudó a relajarse: sostener al bebé y usar una mano para presionar su espalda.



Esto sugiere que los bebés más pequeños no hacen las mismas distinciones que los de más edad respecto a ser sostenidos y abrazados, según los investigadores.



"Aunque los bebés no pueden hablar, reconocen a sus padres a través de varios métodos de crianza, que incluyen a los abrazos, después de los 4 meses como muy tarde", añadió Yoshida. "Esperamos que saber cómo se siente su bebé mientras lo abraza ayude a aliviar la carga de trabajo física y psicológica de cuidar a bebés que son demasiado pequeños como para hablar".