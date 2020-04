Los riesgos de usar productos de limpieza caseros

Si usted es una de las muchas personas que fabrican sus propios productos de limpieza en casa porque no puede encontrarlos en las tiendas, debe asegurarse de que lo que produzca sea seguro y efectivo, señala un experto en medicina ambiental.



Los productos de limpieza caseros fabricados con ingredientes como el vinagre, los aceites esenciales y el bicarbonato son seguros, pero no se ha demostrado que eliminen a los virus o las bacterias, apuntó Robert Laumbach, profesor asociado del Instituto de Ciencias de la Salud Ambiental y Ocupacional de la Universidad de Rutgers, en Nueva Jersey.



"Es fundamental diferenciar entre los productos de limpieza y los de desinfección. Los limpiadores eliminan el sucio y algunos gérmenes, pero no a todos. Los desinfectantes matan a los virus, incluso a las bacterias y a los virus", señaló en un comunicado de prensa de la universidad.



"En general, el usuario puede determinar fácilmente la efectividad de los limpiadores. Al contrario, la verificación de la capacidad de los desinfectantes de eliminar virus y bacterias en particular depende de pruebas de laboratorio, como las que realizan los fabricantes de productos comerciales", observó Laumbach.



El único desinfectante casero recomendado por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU. para eliminar al nuevo coronavirus en las superficies de contacto frecuente es "una solución diluida de alrededor de 1/3 de taza [unas 5 cucharadas] de lejía por galón [casi 4 litros] de agua", anotó.



Los desinfectantes eliminan al coronavirus con una mayor facilidad, de forma que los desinfectantes comunes registrados por la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. deberían ser efectivos contra el virus, según los CDC.



Laumbach también advirtió que una persona puede poner su salud en riesgo al crear sus propios limpiadores o desinfectantes.



"En primer lugar, mezclar ciertos compuestos puede crear nuevas sustancias tóxicas. Por ejemplo, la lejía no se debe combinar con otras sustancias, sobre todo el amoníaco, que se puede encontrar en los limpiadores de cristales, ventanas y tazas de inodoros, y puede producir gases de cloro tóxicos. En segundo lugar, un desinfectante comercial podría perder su efectividad si se mezcla con otros productos, lo que incluye a los productos de limpieza de fabricación casera", apuntó.



Al manejar y usar los productos de limpieza y desinfectantes de fabricación casera o comerciales, use guantes y evite respirar los vapores, aconsejó Laumbach.



"Algunos individuos, como los que sufren de asma u otras afecciones respiratorias, podrían verse particularmente afectados por los vapores irritantes de los limpiadores y desinfectantes, ya sean productos de fabricación casera o comerciales. Los individuos con esas afecciones deben tener un cuidado adicional si intentan fabricar y usar sus productos de limpieza", añadió.