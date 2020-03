¿Debe usted cancelar sus planes de viaje debido al coronavirus? Tome esta prueba

La crisis del coronavirus hace que millones de personas se pregunten si viajar en este momento es sabio, o incluso seguro. Ahora, una experta en enfermedades infecciosas ha creado una lista de comprobación para ayudarlo a decidir si debe hacer o cancelar su viaje.



El COVID-19 es una enfermedad provocada por un nuevo coronavirus. En la mayoría de personas con sistemas inmunitarios sanos, la infección parece resultar en síntomas leves, similares a un resfriado o a la gripe. Pero la infección parece ser muy grave, y a veces incluso letal, para las personas mayores frágiles o las que tienen problemas de salud crónicos o unos sistemas inmunitarios afectados.



La Dra. Susan Wootton, pediatra de enfermedades infecciosas del Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad de Texas, en Houston, desarrolló una lista de comprobación de nueve puntos para ayudarlo a decidir si debe o no realizar ese viaje.



Si su respuesta es igual que la respuesta entre paréntesis para cada pregunta, continúe con la próxima pregunta. Si no, tal vez deba replantearse sus planes de viaje.



¿Los viajeros están sanos? (Sí).¿Los viajeros han recibido la vacuna contra la gripe? (Sí).¿Alguno de los viajeros o cualquier persona con que los viajeros hayan tenido cualquier contacto sufre de alguna afección subyacente de alto riesgo para el virus, por ejemplo la enfermedad pulmonar obstructiva crónica? (No).¿Los sitios web de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU. o del Departamento de Estado mencionan alguna restricción de viaje para su destino? (No).¿Es el viaje un crucero (algo que Wootton desaconseja)? (No).¿Hay algún evento importante tras el viaje que provocaría problemas si usted y sus compañeros de viaje son puestos en cuarentena durante un periodo? (No).¿La ansiedad durante el viaje arruinaría su salida? (No).¿Tiene usted una capacidad razonable de tomar medidas preventivas (como lavarse las manos y mantener sus manos alejadas de su cara) durante el viaje? (Sí).¿Su arrepentimiento sería manejable si usted o un familiar contrajera el COVID-19? (Sí). Si llegó con éxito al final de la lista de comprobación, tiene la "luz verde" para sus planes vacacionales.



Si es así, el Dr. Luis Ostrosky, profesor de enfermedades infecciosas en UT Health, ofrece los siguientes consejos en un comunicado de prensa de la universidad para mantenerse sano mientras viaja:



Lávese las manos frecuentemente con jabón y agua, y sincronice el tiempo de lavado con la canción de "Cumpleaños Feliz" para asegurarse de eliminar los gérmenes.Lleve un gel desinfectante de manos con un contenido de alcohol de al menos un 60 por ciento como plan alternativo cuando lavarse las manos no sea posible.No se toque la cara. Esa recomendación no resulta fácil, porque las personas se tocan la cara sin darse cuenta muchas veces por hora. Intente ser más consciente del hábito.Si no tiene que tocar el pomo de la puerta, la barandilla o la encimera, no lo haga.



Como el virus del resfriado, el coronavirus puede llegar a las superficies mediante la tos y los estornudos.No use una máscara facial en público de manera rutinaria. Según los CDC, en las situaciones cotidianas, las máscaras faciales no son efectivas para reducir el riesgo de infección, e incluso podrían aumentar las probabilidades de infección cuando las personas se tocan la cara para reajustar la máscara. Una máscara podría ser útil si usted está sentado al lado de alguien que esté tosiendo. Pero por lo demás, use una máscara solo si ya está enfermo, para prevenir la propagación a los demás.Manténgase informado, preferiblemente de fuentes fiables como los avisos de viaje de los CDC, las advertencias de viaje del Departamento de Estado de EE. UU., y los informes sobre la situación de la Organización Mundial de la Salud.