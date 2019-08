¿Mientras más antibióticos hay más probabilidades de cáncer de colon?

Estados Unidos

Tomar ciertos antibióticos, sobre todo múltiples veces o durante tratamientos largos, podría ponerlo en riesgo de cáncer de colon, sugiere un nuevo estudio de gran tamaño.



Los investigadores encontraron que a medida que el uso de antibióticos de las personas aumentaba, sus probabilidades de ser diagnosticadas con un cáncer de colon se incrementaban gradualmente. En específico, el riesgo se vinculó con los antibióticos que eliminan a las bacterias anaeróbicas, que incluyen a fármacos comunes como las penicilinas, y cefalosporinas como Keflex.



Los hallazgos amplían investigaciones recientes que apuntan a un vínculo entre los antibióticos y el cáncer de colon.



Pero los motivos de la conexión siguen sin estar claros, y quizá no refleje un efecto directo de los antibióticos en lo absoluto, según un experto en cáncer de colon.



"No sabemos por qué las personas de este estudio recibieron recetas de antibióticos", comentó el doctor Emmanouil Pappou, cirujano del cáncer de colon en el Centro Oncológico Conmemorativo Sloan Kettering, en la ciudad de Nueva York.



En particular, anotó, el riesgo fue mayor entre las personas que habían usado antibióticos durante periodos más largos, de 30 a 60 días o más. Y esos pacientes quizá estuvieran bastante enfermos, dijo Pappou, que no participó en el estudio.



Los investigadores tampoco contaban con información sobre la dieta y los hábitos de ejercicio de las personas. Eso es importante, porque esos factores afectan al riesgo de cáncer de colon.



"En este momento hay muchas preguntas sin respuesta", aseguró Pappou. "Se necesita más información para confirmar si este es un efecto verdadero de los antibióticos".



¿Por qué los antibióticos afectarían al riesgo de cáncer de colon? En teoría, mediante efectos en el microbioma intestinal, según la investigadora sénior, la doctora Cynthia Sears.



El microbioma intestinal se refiere al amplio conjunto de bacterias y otros microbios que pueblan el colon de forma natural. Investigaciones recientes han sugerido que el equilibrio de microbios en el colon podría tener abarcadores efectos en la salud.



Y es posible, según Sears, que las alteraciones en el microbioma intestinal pudieran crear las condiciones para el crecimiento de bacterias que potencialmente fomenten al cáncer. La investigación ha sugerido que ciertas bacterias, como la E. coli, podrían contribuir al cáncer de colon en algunos casos.



Como Pappou, Sears enfatizó que los hallazgos no prueban causalidad. Pero plantean otro argumento para un uso juicioso de los antibióticos, dijo.



"El uso excesivo de antibióticos es un problema, y se necesita educación tanto para los pacientes como para los médicos", señaló Sears, profesora de medicina en la Universidad de Johns Hopkins, en Baltimore.



Eso significa no tomar antibióticos para infecciones virales, como el resfriado común. (Los antibióticos atacan a las bacterias, no a los virus, apuntó Sears). Y se deben evitar los tratamientos largos con antibióticos siempre que sea posible, añadió.



El informe aparece en la edición en línea del 21 de agosto de la revista Gut.



Los resultados se basan en más de 166,000 pacientes de mediana edad y mayores cuya información se recopiló entre 1989 y 2012. Casi 29,000 fueron diagnosticados con un cáncer de colon o recto en algún momento; cada uno de esos pacientes se comparó con hasta cinco otros que no desarrollaron esos tipos de cáncer.



Los investigadores observaron cualquier receta de antibióticos que los pacientes recibieran desde el momento en que se inscribieron en el estudio hasta un año antes de un diagnóstico de cáncer de colon.



En promedio, los hallazgos mostraron que los pacientes que recibieron una receta tenían un riesgo ligeramente más alto de cáncer de colon: un 9 por ciento más alto si habían tomado antibióticos durante un total de dos semanas, en comparación con ninguna receta. Las personas que tomaron los medicamentos durante más de 60 días en total tenían un riesgo un 17 por ciento más alto.



Esto fue después de que los investigadores tomaran en cuenta algunos factores de riesgo conocidos del cáncer de colon, como la obesidad, la diabetes y fumar.



Por el contrario, el uso de antibióticos se vinculó con una pequeña reducción en el riesgo de cáncer rectal.



Los motivos no están claros. Pero Sears planteó que podrían reflejar el hecho de que los cánceres de colon y de recto son distintos.



Sin embargo, Pappou advirtió que no se debe interpretar los resultaos en exceso, en parte porque el uso de antibióticos se vinculó solo con unos aumentos pequeños en el riesgo de cáncer de colon.



Pero se mostró de acuerdo en la necesidad de un uso sensato de los antibióticos. "Úselos solo por un motivo médico válido", aconsejó.



Respecto a la reducción del cáncer de colon, Pappou enfatizó las medidas establecidas: el ejercicio regular, mantener un peso sano, no fumar, limitar el alcohol, y comer una dieta rica en frutas, verduras y granos ricos en fibra.



Sears apuntó a otra medida esencial: hacerse las pruebas de detección del cáncer de colon recomendadas. Si tiene un historial de recetas de antibióticos, anotó, eso podría ofrecerle otro incentivo.



Más información



La Sociedad Americana Contra El Cáncer (American Cancer Society) ofrece consejos para reducir el riesgo de cáncer de colon.