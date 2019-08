Cómo proteger a su bebé de los productos peligrosos

Estados Unidos

En un año promedio, casi 70,000 niños menores de 5 años acuden al departamento de emergencia debido a lesiones con artículos comunes para las habitaciones de los bebés, según la revista Pediatrics. Alrededor de un 90% de esas lesiones sucedieron en casa, de forma que la prevención debe comenzar en el hogar.



Un motivo de que los niños pequeños sean más propensos a las lesiones es que tienen unas cabezas desproporcionadamente grandes, lo que eleva su centro de gravedad. Cuando se caen, tienden a caer de cabeza, y no son capaces de atenuar la caída con sus brazos debido a la falta de coordinación y fuerza.



Productos peligrosos



Andadores Portabebés Cunas Cochecitos Los problemas de seguridad han hecho que los andadores para bebés se conviertan en artículos menos populares, pero siguen conformando un 36 por ciento de las lesiones en los bebés de 6 a 11 meses.



Los portabebés se vinculan con más de la mitad de las lesiones en los bebés menores de 6 meses, y con frecuencia ocurren cuando el cuidador que lleva al bebé se cae. Ayude a prevenir esos accidentes: asegúrese de que su hogar esté libre de peligros de peligros de tropiezo, como juguetes y cuerdas en los pasillos y cerca de las escaleras. Evite completamente usar un portabebés en las escaleras. Si no puede evitarlo, agárrese del barandal. Y siempre asegúrese de que el portabebés sea adecuado para el tamaño y el peso del bebé.



Además de reducir las muertes infantiles al eliminar objetos de las cunas (incluyendo los protectores acolchados, las cubiertas para el colchón, las mantas, las almohadas y los juguetes), use solo un colchón firme y ajustado diseñado para el modelo de cuna específico de su bebé.



Las lesiones en los cochecitos con frecuencia son provocadas por volcaduras y caídas. Evite colgar objetos de las empuñaduras, y no permita que los hermanos se cuelguen de las mismas. Siempre ponga el freno cuando no se esté moviendo para evitar que se desplace.



Por último, preste atención a las retiradas: los productos para las habitaciones de los bebés con frecuencia son la principal categoría de productos para niños retirados en Estados Unidos, pero hasta un 80 por ciento de esos productos permanecen en los hogares después de una retirada, por falta de concienciación.



Más información



Inscríbase para recibir correos electrónicos sobre las retiradas de productos en el sitio web de la Comisión de Seguridad de los Productos del Consumidor de EE. UU.