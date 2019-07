Las lecciones de natación son esenciales para todo el mundo

Estados Unidos

Las lecciones de natación pueden reducir el riesgo de ahogamiento, pero los niños negros con frecuencia pierden la oportunidad de aprender esta habilidad que salva vidas, señala un importante grupo de pediatras.



"Todo el mundo debe tener la oportunidad de aprender a nadar", señaló el doctor Kyle Yasuda, presidente de la Academia Americana de Pediatría (American Academy of Pediatrics, AAP).



"Es una habilidad vital esencial para niños, adolescentes y adultos. Es una parte importante de las ’capas de protección’ que las familias y las comunidades pueden implementar para proteger a los niños y a los adolescentes en el agua", indicó Yasuda en un comunicado de prensa de la AAP.



No todo el mundo tiene el mismo acceso a las lecciones de natación. Históricamente, los afroamericanos se han enfrentado a barreras para aprender a nadar, y los chicos adolescentes negros tienen el riesgo más alto de ahogamiento entre todos los grupos de edad, según la academia.



Las tasas de ahogamiento entre los niños de 11 a 12 años son 10 veces más altas entre los niños negros que entre los blancos, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos.



Según la doctora Nia Heard-Garris, "es un problema que podemos resolver". Heard-Garris es presidenta de la Sección de Salud de las Minorías, Equidad e Inclusión de la AAP.



"Algunas comunidades han creado soluciones innovadoras para ofrecer lecciones de natación gratuitas o de bajo costo, y otras han adoptado lecciones culturalmente sensibles, y lecciones para los niños con discapacidades del desarrollo o necesidades especiales de atención de la salud. Todos los niños deben tener acceso a esas habilidades que potencialmente salvan vidas", aseguró Heard-Garris.



En 2017, casi 1,000 niños de Estados Unidos murieron por ahogamiento, la principal causa de muertes relacionadas con las lesiones en niños de 1 a 4 años.



En general, los niños negros tienen las tasas más altas de mortalidad por ahogamiento, seguidos por los amerindios y nativos de Alaska, los blancos, los estadounidenses de origen asiático y de las Islas del Pacífico, y los hispanos.



El doctor Benjamin Hoffman, presidente del Consejo de Prevención de las Lesiones, la Violencia y las Intoxicaciones de la AAP, señaló que "el ahogamiento es rápido, silencioso, y puede suceder incluso aunque no se esté nadando. Sucede en familias reales, familias con padres buenos y atentos, que nunca pensaron que podría pasarles a ellos. No puedo enfatizar de más la importancia de contar con muchas capas de protección para prevenir los ahogamientos".



Además de aprender a nadar, esas capas de protección incluyen una supervisión cercana y constante de los niños cuando están cerca de y en el agua, poner vallas a las piscinas, aprender RCP, y usar chalecos salvavidas en el agua abierta o en los barcos, añade la AAP.



