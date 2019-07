¿Qué tan nociva es la televisión para su salud?

Estados Unidos

Las advertencias sobre ver televisión son tan antiguas como la televisión misma, ¿pero qué tan malo es en realidad?



Varios estudios citan riesgos de salud debidos al vínculo entre un estilo de vida sedentario y la cantidad de horas que una persona pasa viendo la tele.



Los adultos jóvenes que ven tres o más horas de televisión al día y hacen poco ejercicio tienen unas probabilidades más altas de problemas cognitivos en la mediana edad, según un estudio de 25 años de duración que se publicó en la revista JAMA Psychiatry.



La misma cantidad de tiempo frente a la tele también podría duplicar el riesgo de muerte precoz, en comparación con ver una hora o menos al día, según una investigación publicada en la revista Journal of the American Heart Association.



Las personas que ven televisión cinco horas o más al día tienen un riesgo de más del doble de fallecer de un coágulo sanguíneo en los pulmones, en comparación con las que ven 2 horas y media al día, según un estudio publicado en la revista Circulation.



Una vez más, es probable que se deba a todo ese tiempo sentado.



¿Cuál es la respuesta? El abordaje es doble. Elimine una o dos horas de televisión y aumente la cantidad de ejercicio de intensidad moderada que realiza a entre 60 y 75 minutos cada día. Según una investigación publicada en la revista The Lancet, esto no elimina del todo el aumento en los riesgos asociados con el tiempo que pasa frente a la tele, pero sin duda puede reducirlos. Encontrar pasatiempos más orientados al movimiento para reemplazar las otras horas de televisión también ayuda.



Recuerde que los riesgos de salud provienen de ver televisión de manera prolongada un día tras otro. Si la evita la mayoría de los días de la semana, ver de vez en cuando varios episodios de una serie de seguido no debería ser demasiado nocivo. Simplemente haga pausas para moverse o estirarse durante 15 minutos entre episodios, y resista la tentación de comer refrigerios ricos en calorías mientras ve televisión.



Más información



¿Sus hijos también ven demasiada tele? GreatSchools.org, una organización sin fines de lucro, ofrece consejos para ayudar a los niños a reducir el tiempo que pasan viendo televisión y que benefician a toda la familia.