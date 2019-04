Los niños que se especializan en un solo deporte demasiado pronto tienen más probabilidades de hacerse daño, según un estudio

Estados Unidos

Entre los deportistas jóvenes, enfocarse en un solo deporte a una edad temprana aumenta las probabilidades de lesiones, advierte un estudio reciente.



Sesenta millones de niños juegan deportes organizados. A los 14 años de edad, cada vez más de ellos se especializan en un deporte, con la meta de obtener una beca universitaria o una carrera profesional.



Los investigadores analizaron encuestas completadas por 202 deportistas de una institución.



Las encuestas mostraron que los jugadores que se habían especializado a una edad temprana eran más propensos a tener antecedentes de una lesión que los que se implicaron en varios deportes (casi un 87 frente a un 74 por ciento), y eran más propensos a haber sufrido múltiples lesiones (un 64.6 frente a un 49.4 por ciento). También estuvieron más tiempo inactivos debido a una lesión: un promedio de poco más de 15 semanas, frente a siete semanas.



Los resultados fueron mezclados: los especialistas jóvenes eran más propensos a obtener una beca universitaria (casi un 93 frente a un 83 por ciento), pero los deportistas con una beca completa fueron más propensos a reportar múltiples lesiones quirúrgicas (un 11.7 frente a un 3.5 por ciento).



El estudio también encontró que los deportistas que entrenaban más de 28 horas por semana en su deporte universitario antes de la escuela secundaria eran más propensos a reportar lesiones múltiples (un 90 frente a un 56.7 por ciento). Pero no era más probable que los reclutaran ni que les concedieran una beca.



"La participación en los deportes es una excelente forma para que los jóvenes mantengan su salud, e incluso para quizá recibir una beca", comentó el autor del estudio, el doctor Brian Cash, en un comunicado de prensa de la Sociedad Ortopédica Americana de Medicina del Deporte (American Orthopaedic Society for Sports Medicine, AOSSM).



"Pero nuestra investigación también resalta que evitar la especialización deportiva antes de los 14 años de edad y minimizar el tiempo de entrenamiento a menos de 28 horas por semana podría minimizar de forma significativa las probabilidades de que un niño se lesione, y promover el éxito a largo plazo como deportista universitario o incluso de élite", añadió.



Cash es residente en el Departamento de Cirugía Ortopédica de la Universidad de California, en Los Ángeles.



Los hallazgos se presentaron en una reunión reciente de la AOSSM y de la Asociación de Artroscopía de América del Norte (Arthroscopy Association of North America), en Las Vegas. Las investigaciones presentadas en reuniones por lo general se consideran preliminares hasta que se publiquen en una revista revisada por profesionales.



