El mejor amigo para entrenar

Un perro puede ser un gran aliado para empezar a ejercitarse; ¡eche un vistazo a estos tips para elegir al peludo indicado!

Adoptar un compañero de cuatro patas con el cual pueda salir a correr o a pasear en bicicleta es una gran opción, pues no solo ganará un valioso aliado para su causa fitness, sino que podrá brindar un hogar a un amiguito peludo.

Conozca qué características debe tener su nuevo acompañante de ejercicios, sea de raza o no, de acuerdo con el tipo de actividad que usted esté interesado en practicar.



1.- Si quiere correr:

La recomendación es que elija un canino del grupo de perros de pastoreo. En sus orígenes, la misión de estos animales era la de proteger al ganado de los depredadores, de ahí que sean ágiles, grandes y fuertes.

Pastor alemán: Esta raza es muy activa, con un gran olfato, fuerte por fuera y, si lo adiestra bien, también lo será por dentro encontrando un perfecto equilibrio.

Border Collie: Este perro es bastante inteligente, obediente, vital y tiene una gran capacidad de aprendizaje. Es un compañero de ejercicio ideal, pues no se cansa con facilidad.

Jack Russel Terrier: Que su tamaño no lo engañe, tiene mucha energía y es muy resistente para correr por varios kilómetros. La limitante de la velocidad solo tiene que ver con su tamaño, pero no necesariamente con sus ganas.

Fox Terrier: Son capaces de correr durante mucho tiempo a altas temperaturas. Su pequeño tamaño y gran resistencia consolidan a esta raza como una de las mejores para tenerla como animal de compañía y, sobre todo, como aliado de entrenamiento.



2.- Si lo suyo es un entrenamiento intenso:

Las razas de patas largas son un buena opción, ya que corren grandes distancias y son muy fuertes. Podrá practicar actividades mucho más desafiantes para usted y su perro, como andar en bici, también conocido como cani-bike.

Husky Siberiano: Estos perros ágiles, rápidos, resistentes y potentes son magníficos para los deportistas de alto rendimiento, pues son canes que van a aguantar ese ritmo a la perfección.

Dálmata: Llenos de energía y con cuerpos muy atléticos, los dálmatas son excelentes compañeros para correr. Estos animales aguantan distancias largas y velocidades altas así que si estás entrenando para una carrera de 10 km o un maratón, su dálmata será su mejor aliado.

Alaska Malamute: Es el primo hermano del Husky y su origen se sitúa en la zona ártica, el lugar más frío de la Tierra. También desde hace décadas ha sido entrenado para hacer labores de rescate en lugares fríos y remotos, así como perro de trineo. Esto lo hace capaz de correr grandes distancias con mucha fuerza y resistencia.

Cuidados para el can

- Mantenga su carnet de vacunación y desparasitación actualizado. Para comenzar a hacer ejercicio juntos, llévelo al veterinario para que revise sus articulaciones, huesos y frecuencia cardiaca.

- Aliméntelo según su edad, tamaño y estilo de vida. Revise que sea un alimento con todos los nutrientes que necesita su mascota con estilo de vida activo: proteína, fibra, ácidos grasos y carbohidratos.

- Si su perro todavía no está acostumbrado al ejercicio, considere empezar poco a poco con la actividad física. Inicie con 30 minutos dos veces a la semana y vaya aumentando cada día.