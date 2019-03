Cómo ayudar cuando su hijo tiene dificultades en la escuela

Estados Unidos

Los estudios muestran que mientras antes se resuelven las dificultades escolares de un niño, mejores serán los resultados. Entonces, es importante que los padres aborden los problemas pronto, en lugar de ignorarlos o tener la esperanza de que los niños los superen al crecer.



Con frecuencia es fácil detectar a un niño que tiene problemas con las sumas o las restas, pero otros problemas del aprendizaje pueden ser más difíciles de identificar.

Sorprendentemente, los problemas tanto de escritura como de matemáticas con frecuencia se originan en los problemas con el vocabulario y luego la lectura. Las señales de problemas incluyen no desear leer en voz alta, leer con lentitud, tener dificultades para enunciar las palabras, y no retener lo que se lee.



Si su hijo tiene dificultades, hable con los administradores escolares para que reciba ayuda adicional. Las estrategias pueden incluir reuniones individuales con un tutor, instrucción intensiva del maestro de su hijo y ayuda de un especialista en educación especial del personal. Muchos estudiantes se benefician de dos sesiones de 45 a 60 minutos por semana que se enfoquen en el material cubierto en clases y en áreas en que haya necesidades específicas.



Algunos servicios de las escuelas públicas solo están disponibles para los niños diagnosticados con una discapacidad del aprendizaje, como por ejemplo una dificultad del lenguaje y la lectura, y las escuelas cuentan con profesionales entrenados para realizar ese tipo de diagnóstico. Si no está de acuerdo con sus conclusiones, tiene el derecho de solicitar evaluaciones adicionales.



Quizá también deba buscar y pagar una consulta con un profesional privado, por ejemplo un psicólogo educativo, para obtener una evaluación y crear un plan, algo importante si no hay ayuda gratuita en la escuela disponible para su hijo.



Aunque contratar a un tutor privado puede ser costoso, esa inversión en el aprendizaje del niño podría prevenir dificultades más graves más adelante.



Más información



ReadingRockets.org ofrece más información sobre cómo reconocer las dificultades de aprendizaje en los niños y enlaces a más recursos.