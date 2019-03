El sobrepeso afecta la salud de los peludos

Redacción

El peso en exceso es malo no solo para los humanos. Una investigación reciente indica que las vidas de los perros podrían ser significativamente más cortas si tienen sobrepeso.

El estudio, que evaluó datos de más de 50,000 perros de las 12 razas más populares, encontró que los perros con sobrepeso vivían hasta 2.5 años menos que los que tienen un peso normal.

“Sabemos que en las personas hay mayor riesgo de mortalidad si son obesas, así que en muchos aspectos esto no resulta sorprendente”, señaló el autor del estudio, el doctor Alexander German, profesor de medicina de animales pequeños en la Universidad de Liverpool, en Inglaterra.

“Una reducción en la esperanza de vida de dos años y medio quizá no parezca muy grande, pero cuando lo traducimos a términos humanos es probable que estemos viendo una vida entre 10 y 15 años más corta, algo considerable”, añadió German.

Se estima que uno de cada tres perros y gatos de Estados Unidos tiene sobrepeso. La investigación anterior indica que los perros con sobrepeso u obesos se enfrentan a unos riesgos más elevados de enfermedades crónicas; por ejemplo, problemas ortopédicos y renales, diabetes y ciertos tipos de cáncer. Igual que en las personas, la obesidad se ha establecido como un factor que contribuye a esas afecciones, y además a la enfermedad cardiaca y la hipertensión.



Cómo identificar el exceso de grasa. El doctor Orlin Velásquez, de la veterinaria Pet’s Planet, explica que no existe una cifra específica de cuánto debe pesar el perro o gato, pues cada raza es diferente. Sin embargo, afirma que hay algunas señales de alerta que pueden ayudar a identificar si el animal tiene más peso de lo normal.

“Hay que basarse en la condición corporal del animal, no importa la raza. Si las costillas y vértebras cervicales de su mascota no son visibles ni palpables significa que no es normal”, indicó el experto, quien dijo que si estas partes están demasiado visibles entonces el caso es lo contrario, que el animal estaría muy delgado, pero en ambos casos no es saludable.

Si su amigo peludo tiene sobrepeso o quiere evitar que esto pase, es importante cuidar la alimentación del animal y procurar que este realice actividad física todos los días.

“Puede dividir la ración de su alimento diario en cuatro partes iguales, esto le ayudará a evitar que el animal coma demasiado y tenga sensación de hambre a cada momento”,indicó.

Asimismo, aconseja sacar a pasear al animal con regularidad, pues esto hará que el gato o perro pierda esas libras de más.

“Evite que sus amigos o familiares le den ‘premios’ al animal, como lo son los dulces o la comida casera, pues contienen muchas calorías. Su mascota solo debe alimentarse con comida especial para animales”, concluyó.

Tome en cuenta:

Actividad física. En cuanto al ejercicio regular, un paseo de entre media hora y una hora al día es lo óptimo. De esa forma, tanto usted como su mascota se mantendrán saludables.

Alimentación. Se recomienda un pienso rico en proteínas y fibra, este aumenta la saciedad y facilita la digestión. Si tiene dudas sobre esto visite a un veterinario.

Préstele más atención a su mascota en forma de cariño y afecto, en lugar de darle golosinas.

Los animales con sobrepeso pueden sufrir problemas cardiacos y renales.

¡Cuide su salud!

Los cachorros que tienen sobrepeso pueden sufrir severos problemas en su desarrollo y crecimiento.

Las visitas al médico veterinario deben ser regulares para estar pendiente de la salud de su amigo de cuatro patas.