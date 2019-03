El hámster, una mascota que disfruta la tranquilidad

Redacción

Durante el día descansa y por la noche despliega una gran actividad. El hámster es un roedor al que no le gusta ser molestado.

Pero eso no quiere decir que deje de preocuparse por mantenerlo entretenido. Los juguetes especiales para hámsteres sirven para ello.

Este animal es muy querido como mascota, pero no siempre está en las condiciones que precisa. El equipo musical sonando junto a su jaula, los niños gritando y la luz del día no son apropiados para él. Cuando esas son las condiciones en las que se encuentra no es de extrañar que sea agresivo.

Es una mascota para adultos que por la noche quieren relajarse mirando cómo trepan y mordisquean.“El hámster no es un animal para principiantes”, dijo Thomas Steidl, miembro de la Comisión para Pequeños Animales de la Cámara de Veterinarios alemana.

“Mantenerlos es complicado, precisa una gran inversión de tiempo y no es barato”, indica. No solo cuesta dinero hacerse con el animal, sino también comprar la jaula y el equipo que precisó.

Estos pequeños roedores no son apropiados para niños. “El hámster se activa por la noche y por eso no es recomendable para estar en la habitación de los pequeños”, señaló Steidl. Si lo despierta en el día, puede costarle mordiscos y arañazos.

El experto ha visto cómo los niños actúan con el hámster como si fuera un juguete. “Lo meten en una maleta o sobre un tren eléctrico”.

Lo mejor es tener solo un ejemplar, pues cuando están en compañía pueden producirse peleas entre ellos. “Solo se recomienda tener una pareja en la época de apareamiento y durante un período limitado”, aconsejó la veterinaria Astrid Behr.

Alojamiento

En el caso de la jaula, cuanto mayor sea, mejor. “La superficie debería ser entre medio y un metro cuadrado”, dijo la veterinaria Ursula Bauer.



Del equipamiento básico forman parte el comedero y el bebedero, y también un lugar para dormir. Entre sus juguetes debe estar la rueda, ya que les encanta.

Los hámsteres no viven demasiado tiempo. Solo entre dos y cuatro años. El estrés puede acortarles la vida. DPA