La lujosa vida de las mascotas en China

Suites de lujo con vistas al río para gatos, tratamientos de blanqueamiento dental para perros o viajes en Ferrari para celebrar el cumpleaños son algunos de los servicios que ofrecen los cada vez más frecuentes negocios para mascotas en China.

“La gente en China se está volviendo cada vez más rica y está dispuesta a gastar más dinero en sus mascotas porque los ven como miembros de su familia”, cuenta Cole Zhang, dueño de Blue Bone, una cadena de negocios de lujo para mascotas.

El Blue Bone, ubicado en Shanghái, es el lugar ideal para perros y gatos, donde los dueños pueden llevar a sus mascotas “cuando se marchan de viaje” y que estos “se sientan como en casa”.

“Se me ocurrió la idea después de que llevé a mi perro a un hotel (para perros) y cuando lo recogí vi que tenía una herida en la cabeza y no me habían dicho nada”, apuntó Zhang.

Para ofrecerles un ambiente más cuidado a las mascotas, hace dos años abrió el resort, un chalet de lujo en una urbanización, con vistas al río, donde los animales están libres por el día, mientras que en las noches se les lleva a dormir a las jaulas (la opción más barata, 198 yuanes (29.3 dólares) o a las habitaciones privadas. El precio de estas últimas varía entre los 698 yuanes (103.4 dólares) y los 998 yuanes (147.9 dólares) por noche e incluye la comida, varios paseos por la urbanización y vigilancia 24 horas.

“Son habitaciones grandes con mobiliario para los animales. Hay aire acondicionado y vigilancia 24 horas y les damos comida fabricada por nosotros”, cuenta Zhang.

En las tiendas de Blue Bone los perros pueden disfrutar de baños en piscinas o jacuzzi con sales del Mar Muerto, cortes de pelo con masaje incluido y tratamientos como el blanqueamiento dental o limpieza de patas. Tener una mascota con los dientes más blancos cuesta 580 yuanes (85.9 dólares).

Eso sin contar el gran día, el cumpleaños, cuando los animales disfrutan de todos los lujos y de una fiesta que incluye un pastel para perros. “El día de su cumpleaños recogemos al perro en su casa, lo llevamos a la tienda, le hacemos los tratamientos necesarios y lo llevamos a casa con el pastel”, explicó el empresario.

Un paseo con clase y glamur

Cuando el perro o gato está de cumpleaños el hotel se encarga de ir a traer al animal a su casa. El viaje puede ser en un Maserati (por 300 yuanes, 44.4 dólares), en un Ferrari (500 yuanes, 74.1 dólares) o incluso a bordo de un Rolls Royce (800 yuanes, 118.5 dólares).