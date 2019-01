Alimentos que pueden conducir a la obesidad en los niños

Estados Unidos

Cuando se trata de los supuestos alimentos buenos y alimentos malos, es bastante fácil diferenciar entre una ensalada verde y un trozo de pastel. Pero algunos alimentos saludables pueden volverse menos beneficiosos para usted simplemente debido a la forma en que los cocina.



Los investigadores analizaron tres años de patrones de alimentación de niños de 7 a 13 años de edad que aumentaron un exceso de peso en ese periodo, e identificaron a los alimentos que era más probable que tuvieran la culpa.



Las cremas para untar hechas de grasa como la mantequilla, los postres, los dulces y las bebidas azucaradas, y las carnes procesadas se encontraban en la lista. Pero lo mismo ocurrió con las aves y el pescado rebozados y empanizados, y las papas cocinadas en aceite (las papas fritas y las papitas). En ese caso, los métodos de preparación socavaron el valor de alimentos que por lo demás son saludables, y no solo del pollo y el pescado.



Los investigadores apuntaron que cuando se hierven o se hacen en puré sin grasa, las papas son sustanciosas, y todavía no se han asociado con un aumento no deseado de peso. Por supuesto, si no los empaniza, el pollo y el pescado tampoco conducen al peso excesivo. Nota: hornear, escalfar y saltear ligeramente son alternativas sabrosas, sobre todo cuando añade hierbas para aumentar el sabor.



Los investigadores también destacaron los granos integrales y los cereales ricos en fibra como alimentos buenos que no fomentan el sobrepeso. También son ricos en fibra, que es importante para niños y adultos, y muchos niños no consumen suficiente.



La conclusión: prepare alimentos saludables de formas saludables para que los niños (y también mamá y papá) reciban los nutrientes vitales sin las calorías indeseadas que conllevan técnicas de cocción como el empanizado y la fritura.



Más información



Nutrition Source, de la Universidad de Harvard, ofrece una guía colorida y detallada para crear un plato de comida saludable para un niño, que puede descargar y compartir con sus hijos para enseñarles una alimentación saludable desde una edad temprana.