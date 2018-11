Cuatro manualidades navideñas

Redacción

En plena fiebre por el DIY (Do it yourself) y otras corrientes que apuestan por el reciclaje de los materiales o la transformación de objetos en otros que nada tienen que ver con la idea para la que fueron concebidos, el universo del diseño se ha enfrentado a la aparición de todo tipo de experiencias, unas exitosas y otras, no tanto.

La idea de hacer sus propios accesorios decorativos aprovechando materiales u objetos de bricolaje es porque divertido e incluyente para los miembros de la familia. En especial si invita a sus hijos a sumarse al proceso de producción.

Es una forma más de involucrarlos en los festejos navideños. Cada uno de los adornos colgantes aquí propuestos se pueden adquirir en las principales tiendas de artículos escolares y manualidades. Elija los adornos más fáciles según la edad de sus hijos y manos a la obra.

Fácil de hacer

1 Pino

2 CARTULINA

3 PALETAS