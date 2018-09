Hablar con el bebé podría fomentar el éxito en la escuela intermedia

Estados Unidos

El tiempo que se pasa leyéndoles a los niños pequeños o teniendo "conversaciones" con ellos podría fomentar su inteligencia y sus habilidades de pensamiento, incluso una década después, muestra una nueva investigación.



El estudio encontró que mientras más "turnos de conversación" ocurrían en el día de un niño pequeño, mejor les iba a los niños en pruebas que medían el coeficiente intelectual (CI), las habilidades de lenguaje y las habilidades de pensamiento en la escuela intermedia. Un turno de conversación es cuando un padre o cuidador habla y un niño responde, o viceversa.



Y la autora principal del estudio, Jill Gilkerson, dijo que no importa si el niño usa palabras reales. Lo que importa es que tenga la oportunidad de responder.



"Los padres deben ser conscientes de la importancia de interactuar con los niños muy pequeños que quizá todavía ni hablen. Mientras más interacción, mejor", afirmó Gilkerson, directora de investigación en lenguaje infantil de la LENA Foundation en Boulder, Colorado.



Décadas de estudio han vinculado una exposición temprana al lenguaje con los resultados en el desarrollo. Pero la mayor parte de la investigación se ha enfocado en niños más pequeños, dijo Gilkerson. Ella y su equipo deseaban ver si las conversaciones interactivas tempranas tendrían un impacto en los niños en la escuela intermedia.



La fase inicial del estudio comenzó en 2006. Se reclutó a casi 150 familias del área de Denver cuando los niños tenían entre 2 y 36 meses de edad.



Usando un software de análisis de lenguaje, el equipo de Gilkerson pudo capturar las palabras de los adultos, las vocalizaciones de los niños y las interacciones en que tomaban turnos a lo largo del día. El software registró 12 horas de actividad un día al mes durante seis meses.



Cuando los niños tenían entre 9 y 14 años, los investigadores evaluaron sus habilidades de lenguaje y de pensamiento.



El estudio encontró que los conteos de turnos de conversación que ocurrieron cuando los niños tenían entre 18 y 24 meses de edad explicaron de un 14 a un 27 por ciento de las diferencias en el CI, en las habilidades de lenguaje y en las habilidades de pensamiento.



Gilkerson apuntó que el periodo entre los 18 y los 24 meses fue "el más predictivo de los resultados a largo plazo". Pero, añadió, el estudio no se diseñó para determinar el motivo exacto.



Sin duda es un periodo importante en el desarrollo de un niño, afirmó. "Muchos cambios específicos del desarrollo ocurren en ese periodo. Añaden mucho vocabulario y juntan palabras para formar oraciones", explicó.



William Bryson-Brockmann, jefe de pediatría del desarrollo y conductual en el Hospital NYU Winthrop en Mineola, Nueva York, se mostró de acuerdo en que el periodo entre los 18 y los 24 meses es un momento crítico del desarrollo.



"Es cuando los niños de verdad comienzan a desarrollar el lenguaje", dijo.



Bryson-Brockmann no participó en la investigación actual, pero dijo que los hallazgos amplían lo que ya se sabe sobre el desarrollo del lenguaje. También apuntó que es impresionante que los ingresos familiares no importaran.



"Si habla más con sus hijos y hace más turnos de conversación, hay una correlación potente entre eso y el CI, las habilidades del lenguaje y las habilidades del pensamiento posteriores", enfatizó.



"Hablar con sus hijos y leerles es realmente importante, y hace una diferencia cuando están en la escuela intermedia", añadió.



Ambos expertos recomendaron mucho leerles a los niños.



"Si está leyendo, es probable que haya una conversación de dos vías con sus hijos. El libro le da algo que hacer con ellos. Diviértase con sus hijos", dijo Bryson-Brockmann.



Gilkerson apuntó que los padres también pueden hablar sobre lo que les rodea. Aconsejó permitir que el niño sea el que dirija.



"Note qué les interesa y úselo. Los implicará en el lenguaje de forma natural", sugirió. Es importante que los proveedores de cuidados de los niños intenten ofrecer oportunidades de turnos de conversación, aseguró Gilkerson.



Los hallazgos del estudio aparecen en la edición en línea del 10 de septiembre de la revista Pediatrics.



Más información



Aprenda más sobre cómo se desarrolla el lenguaje en el Instituto Nacional sobre la Sordera y Otros Trastornos de la Comunicación de EE. UU.