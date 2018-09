La alimentación y el éxito escolar

Estados Unidos

¿Quiere ayudar a sus hijos a tener éxito en la escuela? Tenga cuidado con lo que comen.



Una investigación muestra que los niños que consumen un desayuno nutritivo se concentran mejor, tienen más energía y les va mejor en la escuela, según la Academia Americana de Pediatría (American Academy of Pediatrics, AAP).



Algunas escuelas ofrecen el desayuno. Pero si la escuela de su hijo no lo ofrece, asegúrese de que coman un desayuno en casa que incluya algo de proteína.



El hambre puede afectar al rendimiento en el aula. Muchos niños califican para comida gratis o con un precio reducido en la escuela. Puede completar los formularios en la oficina de la escuela.



Muchos distritos escolares tienen planes que permiten a los padres pagar las comidas de sus hijos a través de una cuenta en línea. Con ese método, los niños tienen una tarjeta que utilizan en la caja registradora.



Si su escuela envía a casa los menús de la cafetería y/o los publica en línea, utilice esa información para empacar un almuerzo los días en que a su hijo no le guste el plato principal. Averigüe si su escuela tiene opciones a la carta además del menú estándar.



Cuando empaque una bebida, elija agua, jugo o productos lácteos bajos en grasa en lugar de refrescos. Cada refresco de 12 onzas (35 centilitros) tiene unas 10 cucharaditas de azúcar y 150 calorías. Beber tan solo una lata de refresco al día aumenta el riesgo de obesidad de un niño en un 60 por ciento.



Averigüe qué alimentos y bebidas hay disponibles en la escuela fuera de la cafetería, por ejemplo en las máquinas expendedoras, en las tiendas de la escuela, en los carritos de refrigerios y en los eventos para recaudar fondos.



