Todos los niños deben recibir la vacuna contra la gripe lo antes posible, aconsejan los médicos

Estados Unidos

Todos los niños de a partir de 6 años de edad deben recibir la vacuna contra la gripe, enfatiza la Academia Americana de Pediatría (American Academy of Pediatrics, AAP).



Una vacuna contra la gripe reduce significativamente el riesgo de un niño de una enfermedad grave y de muerte relacionada con la gripe, según la declaración de política de la AAP, publicada en la edición en línea del 3 de septiembre de la revista Pediatrics.



"El virus de la gripe es común e impredecible. Puede provocar complicaciones graves incluso en niños sanos", advirtió la doctora Flor Muñoz, del Comité de Enfermedades Infecciosas de la AAP. "Inmunizarse reduce el riesgo de que un niño sea hospitalizado por la gripe".



La temporada de gripe de 2017-2018 fue una de las más graves registradas, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos.



Hasta el 18 de agosto de 2018, miles de niños de Estados Unidos. habían sido hospitalizados, y 179 niños murieron de causas relacionadas con la gripe. Más o menos un 80% de los niños que fallecieron no habían recibido la vacuna contra la gripe, según los CDC.



Los pediatras deben ofrecer las inyecciones de la vacuna contra la gripe a todos los niños de a partir de 6 meses de edad tan pronto como esté disponible, preferiblemente alrededor de finales de octubre, planteó la AAP en un comunicado de prensa.



Una inyección es la mejor opción, porque ha provisto la protección más constante contra todas las cepas del virus de la gripe en los últimos años, informó la AAP.



La vacuna en aerosol nasal ha resultado menos efectiva en las últimas temporadas. Pero se puede usar para los niños que de otra forma no recibirían la vacuna contra la gripe, siempre y cuando tengan a partir de 2 años de edad, estén sanos y no sufran de ninguna afección médica subyacente, señaló la AAP.



Por ejemplo, el aerosol nasal sería adecuado si un niño se niega a recibir la inyección o si el consultorio del pediatra ya no tiene inyecciones de vacuna contra la gripe.



El número de dosis de vacuna contra la gripe depende de la edad y los antecedentes de vacunación del niño. Los niños de entre 6 meses y 8 años de edad necesitan dos dosis la primera vez que son vacunados contra la gripe. Los niños de a partir de 9 años de edad requieren una sola dosis, independientemente de sus antecedentes de vacunación, según la AAP.



Los niños con una alergia a los huevos pueden recibir la vacuna contra la gripe con las mismas precauciones que se consideran para cualquier vacuna. Las mujeres embarazadas pueden recibir la vacuna contra la gripe inyectada en cualquier momento.





Más información



Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos tienen más información sobre los niños y la vacuna contra la gripe.