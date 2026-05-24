Ricky Martin romple el silencio tras ataque con gas lacrimógeno en un concierto

El cantante puertorriqueño Ricky Martin se encuentra a salvo luego de que su concierto en Montenegro fuera interrumpido por el lanzamiento de gas lacrimógeno cerca del escenario.
El artista también se pronunció por primera vez a través de su cuenta de Instagram el pasado sábado.
"Montenegro, solo me voy a enfocar en la increíble energía que sentí viniendo de ustedes", escribió en un mensaje que emitió tanto en montenegrino, inglés y español.
El artista se refirió al público de esa nación como uno "cálido y lleno de amor" luego de lo acontecido el pasado jueves: " Estábamos celebrando la música, la cultura y por supuesto tu independencia".
"Todavía sigo volando después de esa noche tan increíble cantando para ustedes. Mucho amor siempre... y volveré", prometió para finalizar.
¿Qué fue lo que pasó?
De acuerdo con Billboard, el incidente provocó momentos de confusión entre el público y obligó a detener temporalmente el espectáculo. El equipo del artista confirmó que tanto él como sus músicos y colaboradores resultaron ilesos tras la evacuación.
"Durante el concierto de Ricky Martin esta noche en Montenegro, un individuo lanzó gas lacrimógeno hacia el escenario, provocando una interrupción abrupta del espectáculo mientras los asistentes se alejaban de la zona y recibían asistencia", señaló la publicista de Martin, Róndine Alcalá, en un comunicado de prensa.
"Como medida de precaución, Ricky Martin y todo su equipo abandonaron inmediatamente el escenario mientras el personal de seguridad y las autoridades locales trabajaban para controlar la situación y garantizar la seguridad de los asistentes".
Según la publicista, el boricua, quien con este show dio inicio a la etapa europea de su gira "Ricky Martin Live", decidió volver al escenario "para cumplir con su compromiso con sus fans", aunque su equipo le aconsejó que no lo hiciera.
@aztecanoticias Lanzan gas lacrimógeno durante concierto de Ricky Martin Momentos de tensión y pánico se vivieron durante un concierto de Ricky Martin en Montenegro, luego de que una persona lanzara gas lacrimógeno en plena presentación. El incidente ocurrió en la Plaza de la Independencia de Podgorica, donde miles de personas asistían al espectáculo gratuito organizado por los 20 años de independencia de Montenegro. El show tuvo que ser interrumpido mientras policías y cuerpos de emergencia revisaban la situación y atendían a asistentes afectados por el gas. Toda la información en #HechosSábado #RickyMartin #Concierto ♬ sonido original - Azteca Noticias
El show se realizaba en la ciudad de Podgorica como parte de las celebraciones por el aniversario de la independencia del país europeo. De acuerdo con reportes, el gas fue lanzado mientras miles de asistentes se encontraban reunidos frente al escenario.
Las autoridades locales inspeccionaron el lugar y determinaron que no existía un riesgo mayor para los asistentes.
Videos compartidos en redes sociales muestran a varios fans alejándose de la zona mientras otros tratan de cubrirse el rostro. Aun así, el ambiente cambió una vez que el cantante reapareció para retomar la presentación.
Hasta el momento no se han reportado heridos graves ni detenciones relacionadas con el incidente. Las autoridades locales ya investigan cómo fue posible ingresar el gas lacrimógeno al evento masivo, que además era gratuito.