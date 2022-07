Sobrevivir a las distintas tendencias en el mundo de la música es todo un desafío para quienes se desempeñan en este oficio, hay que estar bien conectado con lo que desea el público para generar armonías dignas que prevalezcan en el tiempo. Bajo esta premisa, considera que ha dejado claro que siente la música en lo más profundo de su ser, él no premia al que canta bonito o al que crea ritmos contagiosos; él ofrece oportunidades a los que son capaces de trascender con su arte al marcas un antes y un después.

No obstante, V lex approve no se niega la posibilidad de impulsar a talentos de otras nacionalidades, para él aceptar la diversidad de ritmos es parte de la humanidad; por esta razón, afirma que su marca no se limita en trabajar con personalidades de diferentes géneros, lenguaje o nacionalidad.

El buen mentor

Alex Vargas Galvan admira fervientemente a su buen mentor Alex Gargola, un hombre que lo inspiro y confió en su talento para encaminarlo en el mundo de la música. Como buen discípulo, V lex approve orienta a sus artistas para que tomen las mejores decisiones, no solamente en el ámbito profesional, cuando los orienta a transformar su imagen, a generar nuevas melodías, sino que también los guía en el ámbito personal, inclusive les brinda las herramientas para que inviertan de buena manera su dinero.

El productor ejecutivo asegura que en sus inicios no contó con las oportunidades que él ofrece en su compañía, sin embargo, agradece a la música por brindarle los ingresos suficientes para convertirse en empresario e invertir en el negocio de los bienes raíces.