Gustavo Vallecillo critica a la clase política tras ejercer su voto

San Pedro Sula

El reconocido locutor hondureño Gustavo Vallecillo volvió a generar conversación en redes sociales tras compartir un mensaje relacionado con su experiencia al ejercer el sufragio en las elecciones internas. Sus declaraciones, cargadas de franqueza y críticas al ambiente político del país, rápidamente se viralizaron entre sus seguidores.

Vallecillo explicó en un video publicado ayer que inicialmente no tenía claro si votaría, debido —según dijo— a la presión de mensajes y consejos que recibió, incluso de parte de sus hijas. Sin embargo, decidió acudir a su centro de votación para transmitir en vivo y observar el ambiente. “Estaba vacío, no había nada, no había fila... señales”, comentó.

El locutor relató que conversó con miembros de las mesas, quienes, aseguró, le dijeron que “todo estaba belleza”. Fue entonces cuando optó por ejercer el voto. “Si ya estoy aquí, por qué no”, señaló en su video.

Durante su mensaje, Vallecillo expresó que la decisión de votar debe ser personal. “Si quieren hacerlo háganlo, si no lo quieren hacer no lo hagan, no pasa nada. Por mucho que digan que es un deber cívico, es una paja”, afirmó, generando reacciones divididas entre usuarios.

También compartió una reflexión sobre el desempeño de los gobiernos anteriores y la frustración ciudadana. “Cuando viene un presidente elegido y no hace nada, lo que hace es fregar al país más de lo que está”, dijo. En ese punto comparó la situación hondureña con la de El Salvador. “Tenemos envidia de El Salvador... El Salvador está belleza”, expresó.

En su mensaje añadió: “Todos quisiéramos un Bukele, pero vaya, al final como dicen en unas películas: los que tenemos son unos hijos de p... pero son nuestros hijos de p...”. La frase generó debate por su tono, aunque seguidores defendieron que forma parte de su estilo directo.

Vallecillo pidió al próximo presidente o presidenta que gobierne pensando en el pueblo “como si fuera su familia”. “Muchos llegamos a votar creyendo que ustedes quieren al país”, dijo. Además, expresó su anhelo de que esta oportunidad “no sea una tercera caga..., sino que sea la vencida”.

El comunicador también se refirió al cambio de lealtades dentro de la política hondureña. “Los colores políticos ya no importan, porque el que era de Libre ahora es cachureco, el que era cachureco ahora es liberal”, afirmó. Según dijo, esto ha llevado a que “el amor por mi partido todo quedó en paja”.

Asimismo, envió un mensaje directo al precandidato Salvador Nasralla. “Ojalá que usted que quedó como presidente o presidenta haga las cosas bien. Y si vos quedaste, Salva, poné en práctica todo lo que prometiste”. Vallecillo aseguró que muchas personas “confiaron en él y creen que aplicará lo que decía”.

Las declaraciones surgen en un ambiente político marcado por la volatilidad. Honduras se encuentra en un proceso electoral tras años de polarización, denuncias de corrupción y descontento ciudadano. La participación en las urnas, históricamente irregular, ha sido uno de los principales retos para las instituciones electorales.

Gustavo Vallecillo, con una trayectoria de más de dos décadas en radio, televisión y plataformas digitales, se ha convertido en una voz influyente dentro del entretenimiento hondureño. Su estilo espontáneo le ha permitido mantener una relación cercana con su audiencia y posicionarse como una figura con capacidad de generar conversación en temas de interés nacional.

Su mensaje, aunque controversial, volvió a poner sobre la mesa el debate sobre la desconfianza en la clase política y la necesidad de reformas que fortalezcan la credibilidad en el sistema democrático hondureño.

