Barbra Streisand lanza autobiografía: amores, pesares y el precio de la fama

La superestrella Barbra Streisand lanzó este martes su libro autobiográfico de casi 1.000 páginas, una pieza culmen en su histórica carrera en la que explora su infancia, su escape de Broadway y su célebre vida amorosa en Hollywood.

El esperado título “My name is Barbra” (Mi nombre es Barbra) llegó a las estanterías este 7 de noviembre. En él, la diva de 81 años que ganó la llamada combinación EGOT -por Emmy, Grammy, Oscar y Tony- se sumerge en las décadas de su trabajo artístico en la industria del entretenimiento.

En 992 páginas, Streisand, amada por su voz y sus recordados papeles en películas como “Chica rara”, “Nace una estrella” y “Tal como éramos”, habla sobre las presiones de la industria y la doble moral para las artistas: “A veces sentía que mi nariz obtenía más prensa que yo”, escribió.

“Desearía poder decir que nada de esto me afecto, pero sí lo hizo. Incluso luego de estos años, todavía me duelen los insultos y no puedo creer en los elogios”, escribe Streisand en fragmentos publicados en la revista People.

“Supongo que cuando te vuelves famosa, te conviertes en propiedad pública. Eres un objeto que debe ser examinado, fotografiado, analizado, diseccionado... y la mitad del tiempo no reconozco a la persona que retratan. Nunca me acostumbré a eso, y trato de evitar leer cualquier cosa sobre mí”.

Además habla sobre sonados romances, como los que mantuvo con su exesposo Elliot Gould -con el que tiene un hijo, Jason-, Marlon Brando o el ex primer ministro canadiense Pierre Trudeau.

“En el fondo, yo también quería un romance, pero he dejado que mi trabajo se imponga. Tiendo a usar el trabajo como un sustituto de las relaciones”, escribe.

Por cerca de un cuarto de siglo ha estado casada con el actor James Brolin. “Jim y yo nos conocimos en un punto de mi vida en el que básicamente ya me había dado por vencida en encontrar a alguien. Y francamente, estaba bien sola. Tenía mi hijo, grandes amigos que me daban compañía, mi trabajo era significativo, y amaba mi nueva casa en Malibú con vista al océano”, dijo.

Streisand dijo que el hecho de escribir ella misma la historia de su vida ha sido “la única manera de tener cierto control sobre mi vida”.

“Este es mi legado”, le dijo a la BBC. “Escribí mi historia. No tengo que hacer más entrevistas después de esto”.

Revela conexión con el rey Carlos III

Barbra Streisand también contó que alguna vez tuvo una relación coqueta con el actual rey Carlos.

La cantante de 81 años conoció al ahora monarca en la época en la que era conocido como el Príncipe de Gales cuando ella trabajaba en ‘Funny Girl’ a finales de los años 60 y reveló que si bien ambos eran ‘tímidos’, entablaron juntos una ‘amistad inesperada’.

En sus nuevas memorias, dijo: ‘El hecho es que tanto el Príncipe Carlos como yo somos tímidos, pero de alguna manera logramos conectarnos, porque resultó ser el comienzo de una amistad inesperada’.

La actriz de ‘A Star is Born’ se reunió con Charles nuevamente cuando actuó en Wembley Arena en 1994 y él estuvo presente cuando ella reveló que él le envió un ramo de flores al día siguiente de haber interpretado la canción ‘Someday, mi príncipe vendrá’ del clásico de Disney ‘Blancanieves y los siete enanitos’.

En aquel momento, dijo al público: ‘¿Quién sabe? ¡Si hubiera sido más amable con él, podría haber sido la primera verdadera princesa judía!’. Estaba simplemente firmado”.

Escribió: ‘Fue un gran placer asistir a tu concierto de anoche; estuviste maravilloso y adoré cada minuto. El Príncipe es el anfitrión más amable y me hizo todo fácil, incluso envió a su chofer al hotel The Dorchester para que lo recogiera’.

El libro se anunció por primera vez en 2015, pero finalmente fue lanzado hoy 7 de noviembre cuando la ‘leyenda viviente’ promete contar su historia con sus propias palabras.

El libro comparte nombre con el álbum de 1965 del ícono de la música y un especial de televisión, y cubrirá sus primeros años en Brooklyn y la ciudad de Nueva York, así como su carrera como cantante y proyectos como ‘The Prince of Tides’.