Alex Fernández y su padre Alejandro Fernández se presenta hoy en San Pedro Sula

SAN PEDRO SULA. Por las venas de Alex Fernández corre el talento que heredó de su padre Alejandro Fernández y su abuelo Vicente Fernández, ícono de la música ranchera.

El artista visita por primera vez Honduras para participar en el concierto que ofrecerá su padre Alejandro esta noche en Expocentro. El concierto es organizado por Arceyut Producciones en alianza con En Vivo Producciones, y adicional al patrocinio de Conciertos BAC Credomatic se suman Kash, Por Salud, American Express, MP Clean, NISSAN, Copa Airlines, Canal 11, Diario LA PRENSA, Pepsi y Cervecería La 20.

Alex será el encargado de inaugurar el show previo a la presentación de Alejandro; sin embargo, dijo que ambos preparan muchas sorpresas para el público. Afirma que está muy emocionado por presentarse junto con el Potrillo, con quien ha visitado varios países de Latinoamérica con la gira “Hecho en México”.

“Estoy encantado de poder visitar Honduras por primera vez. Mi familia me ha hablado muy bien de Honduras, de su gente supercálida, y estoy muy emocionado”, comentó en entrevista con LA PRENSA.

“Para este show tenemos grandes sorpresas, muchas canciones, y pues vamos a compartir el escenario con mi papá; se vienen momentos espectaculares... Estamos muy ansiosos de poder compartir con ustedes”, expresó el joven intérprete.

Don Vicente, su gran mentor. Aunque desde pequeño se sentía atraído por la música, fue hasta su adultez cuando por fin decidió dedicarse a este arte, gracias al apoyo de su abuelo Vicente Fernández.

De hecho, antes de involucrarse en el mundo de la música, el joven estudió en la universidad la carrera de Administración de Empresas y trabajaba en las oficinas de su padre.

“Es muy interesante, porque yo estaba trabajando en las oficinas con mi papá, viendo el lado administrativo de sus empresas. Pero un día mi abuelo me escuchó cantar, y sin preguntar me dijo que me iba a lanzar de cantante, y que iba a manejar mi carrera. Fue un cambio radical en mi vida, empezamos a estudiar y a trabajar todo esto... Aprendí mucho de mi abuelo, quien fue el que me lanzó y me enseñó la mayoría de cosas que sé. Yo le decía mi ‘sensei’ (término japonés con el que se designa a un maestro, a un sabio)”, recuerda Alex.

El intérprete mexicano tenía una fuerte conexión con su abuelo Vicente, quien falleció el pasado 12 de diciembre a los 81 años, y durante todo el tiempo que trabajó junto con él adquirió muchos conocimientos artísticos, pero también grandes enseñanzas.

“Era un libro, tenía tantas experiencias que contar. Me aconsejaba que nunca descuidara a mi familia, porque esta es una carrera que te consume tanto, que al final trabajas para tu familia, pero descuidas a tus seres queridos y dejas de estar con ellos. Encontrar ese balance entre tu carrera y tu familia”, cuenta Alex, que es padre de Mía, quien nació el pasado 17 de marzo, fruto de su matrimonio con Alexia Hernández.

Su hija, el mejor regalo. Y es a su pequeña hija a quien dedica su reciente tema musical “El mejor regalo”, cuyo autor original es Francisco el “Gallo” Elizalde.

El video oficial, que cuenta con más de un millón de reproducciones en YouTube, muestra hermosas postales de Alex junto con su esposa Alexia desde la dulce espera de su bebé hasta el momento de su nacimiento.

“Esta canción está dedicada para mi hija, pero es en general para los hijos. Todo ese proceso que vives cuando tu pareja se embaraza y se viene esta gran felicidad, este regalo”, comenta el mexicano.