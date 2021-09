Adamari López dice que todavía siente amor por su ex Toni Costa

Miami, Florida.

Aunque hace unos meses anunció su separación con Toni Costa, Adamari López reveló que aún siente amor por el padre de su hija.

La presentadora y actriz hizo esta revelación durante el concurso musical Así se baila, de la cadena Telemundo.

Luego de la participación de Adrián Di Monte y su expareja Sandra Itzel, la presentadora Jacky Bracamontes aplaudió el trabajo de ambos.

“¡Qué bonito tenerlos aquí y que puedan trabajar juntos como expareja porque yo no podría, con un ex no podría!”, expresó Bracamontes sobre la participación de la expareja.

Ante esto, Adamari, quien es parte del jurado, decidió dar su opinión al respecto, y dijo que la idea de compartir la pista de baile con una expareja no le parecía mal.

“Yo sí, me encanta”, respondió la conductora del programa Hoy Día.

“Ese amor que puede haber entre una persona con la que compartiste tanto tiempo no puede terminar tan fácil y yo los vi a ellos bastante bien integrados. Creo que si me toca bailar con Toni pues hubo mucho amor, todavía hay. Así que podría bailar muy bien en la pista”, comentó la puertorriqueña.

Pero sus declaraciones sobre el bailarín Toni Costa no terminaron allí.

En la presentación del show también le preguntaron: “Si te dicen hoy día tienes un ritmo para elegir y te vamos a dar la oportunidad de una presentación, ¿qué ritmo elegirías?”. Ella respondió que el tango. Luego insistieron en su pareja de baile y Adamari no titubeó: “Bueno lo ideal sería con Toni (…) Pero la cosa no está como para eso, entonces como que por ahí no va”, agregó.