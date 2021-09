Madre de Kimberly Flores acusa a Edwin Luna de ‘manipular’ a su hija

Ciudad de México.

Continúa la polémica entre Kimberly Flores y su esposo, el cantante mexicano Edwin Luna.

Y es que ahora la madre de Kimberly Flores habló en contra de su yerno Edwin Luna, luego de que este hiciera que su hija saliera del reality show “La casa de los famosos”.

Becky Colombani, mamá de la influencer guatemalteca, lo acusó de ser un ‘manipulador’, además de que asegura que no existe verdadero amor entre ellos.

En el programa Suelta la Sopa la señora afirmó que Luna ‘manipuló a Kimberly para sacarla de la Casa de los Famosos, de Telemundo.

“Es la manipulación lo que está haciendo ese hombre”, señaló.

La mujer asegura que a Edwin Luna le dio miedo que Kimberly continuara en el reality:

“Él tuvo miedo porque ella estaba muy metida ahí, podría haberse quedado entre las finalistas o algo así, cosa que a él no le convenía”, afirmó.

Y además asegura que Edwin no ama a su hija:

“Eso que ellos tienen no es amor, el amor no es eso que está poniendo, una foto donde te estás besando… amor es respeto, él no tiene respeto”, criticó.