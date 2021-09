Noelia revela que Ninel Conde intentó agredirla: "Ella no es una buena persona"

Ciudad de México.

Noelia acusa que Ninel Conde intentó tirarla de un escenario hace algunos años.

La cantante puertorriqueña compartió el testimonio de agresión al periodista Michelle Ruvalcaba en su canal de YouTube "El Mich TV"; la rubia contó que todo pasó durante la grabación del programa de Las Estrellas "El Show de los Sueños" de 2008.

"Los Galindo (productores) se dieron cuenta. Ella trató, bueno la obligaron a hacer, porque no quería, todos los demás artistas de 'Bailando por un sueño', uno de esos shows, yo estaba como invitada y me hicieron un homenaje con 'Candela' precisamente.

"Ella no quiso ir al ensayo ni a nada, hacía berrinches y berrinches, hacía todo difícil, pataleó, entonces la obligan y quiso tumbarme, en vivo, nacional", dijo.

Noelia agregó que se dio cuenta cuando "El Bombón Asesino" intentó causarle un accidente en plena presentación.

"En el momento que sabía que yo iba a pasar ella me metió un codazo y yo di una pirueta para evadir el golpe que me quería meter, dime si es una mala intencionada. Ella no es una buena persona y todos lo sabemos", indicó.

"Gracias a Dios que tengo instinto. Cuando ella me quiso meter un codazo para que yo me cayera, porque ella venía y yo iba".

La intérprete también comentó que esa no fue la única vez que vivió una experiencia con la expareja de Larry Ramos, pues antes de ese percance, Noelia se enojó con Ninel Conde por cantar uno de sus éxitos.

“Yo de niña trabajé esa canción por todos los países de Latinoamérica, por Europa y todo, así cualquiera agarra la canción trabajada... es una aprovechada”, dijo.