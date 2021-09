Muere reconocido actor de 'Sex and the City'

Ciudad de México.

Willie Garson, actor que por más de tres décadas trabajó en cine y televisión, principalmente en las series Sex and the City, White Collar y Hawaii Five-0, falleció ayer a los 57 años, según lo dio a conocer su hijo, Nathen Garson; no se conoció de inmediato la causa pero padecía cáncer, según TMZ.

"Papá, te amo tanto. Que descanses en paz. Estoy muy contento de que hayas podido compartir todas tus aventuras conmigo y lograr tanto. Me siento tan orgulloso de ti.

"Siempre te amaré, creo que ya es hora de que emprendas tu propia aventura; siempre permanecerás conmigo. Te amaré más de lo que nunca sabrás y me alegro de que ahora puedas estar en paz", escribió su hijo en redes sociales, en su memoria.

Pese a ser heterosexual, Garson será recordado como Stanford Blatch, "Stanny", un socialité de tendencia homosexual y amigo más cercano de Carrie Bradshaw, el personaje de Sarah Jessica Parker en Sex and the City.

Precisamente Garson retomó el rol para And Just Like That..., continuación de la serie, que HBO Max estrenará a finales de año.

El intérprete, nacido en Nueva Jersey en 1964, actuó en unos 300 episodios de teleseries y casi 80 películas, como Speechless y Being John Malkovich.