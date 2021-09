Encuentran muerto a Anthony Johnson, actor de 'Friday'

Ciudad de México.

Anthony Johnson, comediante conocido por sus papeles en los filmes House Party yFriday, falleció a los 55 años.

Su representante, LyNea Bell, confirmó la noticia a The Hollywood Reporter, aunque no se ha revelado la causa de su muerte.

"Lo encontraron sin vida en una tienda a principios de este mes en Los Ángeles, y lo llevaron de urgencia a un hospital, donde fue declarado muerto", dijo el sobrino de Johnson, según el portal TMZ.

El actor tuvo un papel destacado interpretando a E.Z.E. en la película House Party, de 1990, y también es recordado por su rol de Ezal en la comedia Friday, de 1995. Sus otros créditos cinematográficos incluyen Arma Mortal 3, Menace II Society, How to Be a Player y I Got the Hook Up, entre otros.

Además, Johnson apareció en series de televisión como The Bold and the Beautiful, Def Comedy Jam, Malcolm & Eddie, Moesha, The Jamie Foxx Show y The Parent 'Hood.

También interpretó a Sleazy-E, una parodia de Eazy-E, en el video musical "Dre Day", de Dr. Dre, de 1992, y en el video musical de 1993 de Eazy-E, "Real Muthaphuckkin G's".