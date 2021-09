Entre lágrimas, Daniel Craig se despide de su papel como James Bond

Guadalajara, México.

Daniel Craig se conmovió después de filmar su escena final como James Bond en la próxima aventura de 007, Sin Tiempo para Morir, que será su última aparición como el súper espía.

El documental de Apple TV titulado Being James Bond, recorre la carrera de Craig como el personaje icónico, desde Casino Royale, Quantum, Skyfall, Spectre hasta su última escena en Sin Tiempo para Morir, cuyo estreno se ha postergado en varias ocasiones pero que finalmente llegará a los cines de México el 30 de septiembre.



Being James Bond muestra que la escena final de Craig en Sin Tiempo para Morir, se trata de Bond corriendo por un callejón fuera de cuadro, una toma final apropiada para una carrera de 15 años como 007.

El actor brindó un discurso conmovedor después de terminar una sesión nocturna, el elenco y el equipo se llenaron de lágrimas y compartieron abrazos.



"Mucha gente aquí trabajó en cinco películas conmigo y sé que se han dicho muchas cosas sobre lo que pienso sobre estas películas ... Pero me encantó cada segundo de ellas, especialmente esta porque me levanté todas las mañanas y tuve la oportunidad de trabajar con ustedes, eso ha sido uno de los mayores honores de mi vida ", dijo mientras contenía las lágrimas.



No se ha nombrado ningún nuevo Bond, pero Craig está listo para deshacerse del elegante acento inglés por un acento sureño en la secuela de Knives Out.