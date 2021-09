Drake Bell rompe el silencio tras sel escándalo por sus conversaciones con una menor

Ciudad de México.

A través de sus redes sociales, el actor Drake Bell habló sobre los problemas legales que tuvo tras ser acusado de sostener conversaciones inapropiadas con una menor, de las cuales incluso se declaró culpable.

"Hola, soy Drake Bell, no Drake Campana, muchas de las noticias que han estado escuchando son completamente falsas y erróneas y siento que ustedes merecen y yo les debo una explicación", comenzó el video.

"Sé que todo esto pasó muy rápido para ustedes, pero para mí ha sido atravesar por una investigación durante tres años sobre cada declaración falsa que se ha hecho. Y no soy yo diciéndoles que las declaraciones son falsas, el estado de Ohio ha probado que lo son, si estas declaraciones fueran remotamente reales mi situación sería muy diferente", aseguró el cantante.

LEA: Drake Bell es condenado por dos delitos contra menores de edad

La declaración la hizo en un video que posteó en su Instagram, en el que también aprovechó para decir que nunca ha vivido en México y que no ha cambiado su nombre a Drake Campana, como comenzó a ser llamado, por la interacción con sus fans mexicanos.

"No estaría aquí con mi esposa y mi hijo, pero dicho esto no soy perfecto y cometo errores. Respondí a una fan de quien desconocía su edad y cuando supe sobre su edad todas las conversaciones y comunicación pararon, y esta persona continúo asistiendo a shows y pagaba por meet & greets, todo esto sin que yo estuviera al tanto de que era la misma persona con la que me comunicaba en línea, y por eso fue que me declaré culpable".

"Fueron mensajes de texto imprudentes e irresponsables, pero quiero dejar en claro que no hubo imágenes de carácter sexual, nada físico entre esta persona y yo, no se me acusó por nada físico, no se me culpó por difundir fotografías o imágenes ni nada similar, esto fue estrictamente por mensajes de texto".

Además de explicar el motivo por el que se declaró culpable, el cantante dijo que prefirió llegar a un acuerdo con la finalidad de terminar con todo el proceso, lo más pronto posible.

ADEMÁS: Drake Bell se declara culpable y luego da concierto virtual

"Cuando se me presentó la oportunidad de llegar a un acuerdo con la fiscalía, por los mensajes, sentí que era la mejor forma de terminar con esto lo antes posible para que todas las personas involucradas pudiéramos seguir adelante y para que yo pudiera volver a hacer lo que amo, que es hacer música para ustedes".

Finalmente Drake Bell agradeció a todos sus fans el apoyo que le brindaron, pero sobre todo el haber creído en él.

"Y quiero darles las gracias a todos los que vieron a través de las mentiras, hicieron su propia investigación y miraron mi caso por lo que fue, en lugar de hacerlo a través de toda esta confusión que hubo en los medios. Solo quiero decirles gracias todos ustedes por quedarse conmigo, los amo y los veré muy pronto".

En junio de este año, se dio a conocer que Drake Bell había sido arrestado en Ohio, luego de que una menor de 15 años lo acusara de haberle enviado mensajes de índole sexual, aunque en un inicio se declaró inocente de los cargos, finalmente dijo ser culpable y fue sentenciado a dos años de libertad condicional y horas de servicio comunitario.