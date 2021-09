Acusan a Patrick Dempsey de "aterrorizar" a los actores de "Grey's Anatomy"

Madrid, España.

La versión oficial fue que el actor Patrick Dempsey quería centrarse en pasar más tiempo con su familia tras dedicar más de una década al drama médico de la cadena ABC, pero un nuevo libro titulado 'How to Save a Life: The Inside Story of Grey’s Anatomy' de Lynette Rice afirma que él 'aterrorizaba' a todos los que trabajaban a su alrededor.

Según el testimonio de uno de los antiguos productores ejecutivos de la serie, James D. Parriott, muchos miembros del elenco sufrían estrés postraumático por su culpa y él mismo tuvo que intervenir de cara a la grabación de 14 episodios para ayudar a manejar el comportamiento de diva de Dempsey.

Los problemas que estaba causando este último habrían acabado por llegar a oídos del departamento de recursos humanos, que supuestamente organizó "reuniones" en las que participaron tanto la cadena como la productora de la serie para lidiar con la situación.

"Creo que Patrick estaba cansado de la serie. No le gustaba el inconveniente que suponía acudir al trabajo cada día. Shonda y él discutían constantemente", añade Parriott acerca de la tensa relación que el intérprete mantenía con la creadora de la serie Shonda Rhimes.

Patrick Dempsey y Ellen Pompeo en una escena de la aclamada serie.

Por otra parte, esa misma persona hace hincapié en que su supuesto comportamiento abusivo nunca fue de naturaleza sexual, sino que se centraba en ejercer su poder sobre la producción de forma tiránica para amenazar con paralizarla a su antojo.

Otra antigua productora ejecutiva, Jeannine Renshaw, alega que Ellen Pompeo, la protagonista de la historia, estaba muy frustrada por el comportamiento de su marido en la ficción y que no soportaba que él se quejara cuando las jornadas de rodaje se alargaban más de lo esperado.

Sin embargo, en defensa de Dempsey añade que él siempre rectificaba cuando le hacían ver que no era el único que estaba cansado por su intensa agenda.

"Se vuelve literalmente loco si tiene que quedarse sentado y esperando. Quiere salir a conducir su coche de carreras o hacer algo divertido. Es como el niño de la clase que siempre quiere ir al recreo", afirma Renshaw acerca de su carácter.

Al final, Shonda Rhimes dio aparentemente un ultimátum a la cadena ABC, o el actor o ella, después de presenciar una de sus salidas de tono.

"Nadie quería que se fuera, porque él era la serie. Él y Ellen. Patrick es un encanto. Este negocio te acaba afectando", ha lamentado Renshaw.

Cabe señalar que el mismo libro también recopila declaraciones de las personas que trabajaron con Patrick Dempsey durante sus últimos días como Derek Shepherd y que le describen como un actor amable y siempre dispuesto a dar lo mejor de sí mismo.