Jaime Camil podría interpretar a Vicente Fernández en serie sobre el cantante

Guadalajara, Jalisco.

Luego que de "Chentillo" confirmara que próximamente arrancará el proyecto de una bioserie para contar la vida de su padre, Vicente Fernández, suenan los nombres de algunos artistas que podrían darle vida al ícono musical.

Entre ellos se encuentran Carlos Rivera, quien este martes fue abordado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por medios locales, aunque el cantante y actor negó haber recibido invitación para hacer el papel del "Charro de Huentitán" y reveló que de haberla recibido hubiera rechazado la oferta.

"No, ni siquiera me invitaron no sé de dónde lo sacaron. Mira, me han invitado realmente a todas las series o películas de algunos artistas que ya han salido, pero la verdad es que no es algo que me gustaría hacer", declaró.

Y aunque también se dijo que el actor Alejandro Sánchez Speitzer, quien ha participado en proyectos como La Reina del Sur y Oscuro Deseo, el comunicador Gil Barrera mencionó en su twitter que Jaime Camil sería el protagonista del prometedor proyecto.

"Estoy en posibilidad de confirmar que, #JaimeCamil será quien encarne a #VicenteFernández en la serie biográfica del charro de Huentitán".

Vicente Fernández lleva más de un mes hospitalizado.

"Jaime ya está en México haciendo pruebas de vestuario. La idea de que #AlexSpeitzer tuviera está oportunidad sólo fue un distractor", escribió Barrera en su red social.

Vicente Fernández Jr. confirmó a un programa de espectáculos nacional que el proyecto biográfico que abordará la vida del "Charro de Huentitán" se estaba planeando desde antes de que el famoso fuera internado en Guadalajara tras una caída que sufrió en su casa.

Sin embargo, el primogénito de Fernández no dio más detalles sólo aseguró que las grabaciones podrían comenzar dentro de unos meses.