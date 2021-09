Nicki Minaj no asistió a la MET Gala por su negativa a vacunarse

Guadalajara, Jalisco.

La rapera Nicki Minaj se negó a recibir la vacuna Covid-19 para poder asistir a la Met Gala.

El codiciado evento de moda, que se estableció en 1948, se lleva a cabo en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York con las figuras más sobresalientes del mundo del espectáculo.

"Quieren que me vacune para el Met. Si me vacunan, no será para el Met", escribió Minaj, que tiene 22.6 millones de seguidores en Twitter.

"Será una vez que sienta que he investigado lo suficiente. Estoy trabajando en eso ahora. Mientras tanto, mis amores, estén a salvo".

En una serie de tuits adicionales, la cantante de "Super Bass", de 38 años, también reveló que un amigo de su primo recibió la vacuna y "sus testículos se hincharon".

La intérprete dijo que el hombre estaba a semanas de casarse y su futura esposa canceló la boda como resultado del supuesto efecto secundario.

"Mi primo en Trinidad no se vacunará porque su amigo la recibió y se volvió impotente. Sus testículos se hincharon. Su amigo estaba a semanas de casarse, ahora la chica canceló la boda. Así que ahora y asegúrate de sentirte cómodo con tu decisión, no acosado ", agregó Minaj.

La postura de Minaj fue criticada en redes sociales.

Minaj terminó preguntando a sus seguidores en Twitter qué vacuna le recomendarían.

La cantante admitió que probablemente recibiría la vacuna eventualmente para poder ir de gira, pero solo después de haber investigado más.

"Muchos países no permitirán que las personas trabajen sin la vacuna. Definitivamente recomendaría que se vacunen", agregó Minaj.