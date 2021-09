"One Day": banda hondureña Atomic Rose estrena nuevo sencillo y video

Redacción.

A primera hora de este viernes 3 de septiembre se estrenará "One Day", el nuevo sencillo y video musical de la banda hondureña "Atomic Rose", un tema que promete hipnotizar a todos sus seguidores.

La agrupación originaria de Tegucigalpa que combina el "dream pop" con la música indie grabó el video de la canción en dos días y están listos para lanzarlo este fin de semana.

A través de sus redes sociales han lanzado varios teasers de la grabación y aseguran que hay un mensaje oculto en el video, que los seguidores tendrán que descubrir por si solos.

Daniela Aguilar, Gabriel Fléfil e Iván Zaldivar y (tres de los integrantes del grupo, faltaron Daniel Frañó y Eduardo Moreno ) platicaron con LA PRENSA a través de una entrevista por Zoom y compartieron detalles del sencillo y también del cariño que reciben del público.

"Nos sentimos sorprendidos, abrumados, pero emocionados sobre todo. Realmente empezamos a hacer música por amor y sin saber si le iba a gustar al público, obviamente todavía nos falta mucho por recorrer, pero nos sentimos bien donde estamos", asegura Daniela, vocalista de Atomic Rose.

Sobre su nueva canción explican que es algo sombría y "para ponerse audífonos y reflexionar sobre la vida. Una canción para ir manejando en tu carro bajo la lluvia", aseguran los chicos. El video estará disponible a través de su cuenta por YouTube.

"One Day" también estará disponible para reproducir en Spotify y Apple Music.

Al mismo tiempo, la agrupación asegura que muy pronto estarán visitando la ciudad de San Pedro Sula para presentar su música y otras ciudades del país de las cuales les escriben y les piden que lleguen a dar conciertos.

Otras canciones

Otras de las canciones más exitosas de "Atomic Rose" incluyen a la alternativa "A Simple Place", "The New Ones", "Marry Yourself" y la mágica "We Made It". Los chicos de Atomic Rose expresan su identidad, sueños y miedos a través de sus composiciones.