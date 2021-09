VIDEO: Se inunda la casa de Thalía en Nueva York

Nueva York, Estados Unidos.

La cantante mexicana Thalía ha compartido con sus seguidores de Instagram un video en el que se puede ver su casa inundada.

Y es que las lluvias torrenciales de Nueva York también han afectado la vivienda de la estrella pop, quien cumplió 50 años recientemente.

En el clip que compartió Thalía se observa como varias partes de su casa empezaron a llenarse de agua.

La cantante también mostró los cables y enchufes de algunas de las habitaciones que quedaron cubiertas por el agua.

"¡Qué está pasando en mi casa! No, no no, ¡esto va a explotar!", dijo la artista al ver los cables cubiertos por el agua.

“¡Oh my god, gays! Mi casa se inundó, se está inundando”, se le escucha decir a Thalía en otra parte del clip.

El video ha generado miles de reacciones en redes sociales, pues algunos internautas opinan que la cantante es millonaria y no tiene nada por qué preocuparse.

"Ay por Dios hay gente que murieron atrapados en su apartamento en el sótano incluyendo un bebé de 2 años y está preocupada por el charquito", "Con todos los millones mañana se compra otra" o "Lo que es tener dinero...para una persona común y corriente una situación de estas sería devastadora", son algunos de los mensajes que se pueden leer en Instagram.