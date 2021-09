VIDEO: "En carne viva, me duele horrible": Hija de Biby Gaytán sufre quemadura en la cara

México.

Una de las hijas de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo, Alejandra Capetillo, reveló en sus redes sociales que sufrió una quemadura en el rostro y mostró a sus seguidores cómo había quedado.



El incidente ocurrió recientemente mientras la menor de la dinastía Capetillo-Gaytán preparaba sus alimentos. Una gota de aceite le cayó al rostro y le dejó una herida de tamaño considerable en la barbilla.



Hace algunos meses la guapa jovencita se mudó a vivir a España y en su perfil no deja de publicar imágenes y videos de su increíble estilo de vida, además cuenta con un canal de YouTube en donde comparte sus mejores recetas y tips para la cocina.

"Les quiero enseñar una triste historia de lo que me pasó y por no cuidármelo, por darme igual empeoró. Vean el calibre de quemadura que manejo. Vean la quemadura sin filtro, me duele hacer gestos. Todo fue error por estar en la luna, estaba cocinando, me cayeron gotitas de aceite y me dio igual, nunca pensé que sí me había sucedido algo en la cara, solo me limpié la cara y ya, después pensé que era un granito porque me salió un puntito rojo en la noche y dije ‘x, no me lo toco", dijo.



Alejandra detalló que la lesión se hizo más grande porque se continuó maquillando y que el dolor que le provocó fue demasiado.

“Yo me seguía maquillando, el error fue que al momento de desmaquillarme como que se llevó la piel. Esta zona estaba súper sensible, cuando me desmaquillé se me fue la piel, entonces sucedió esto. En carne viva me dolía horrible y así llegamos a esto”, comentó.

La hermosa joven se ha convertido en toda una personalidad del Internet en los últimos años y en su cuenta oficial de Instagram ya casi acumula el medio millón de seguidores.