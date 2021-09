Aseguran que Kanye West le fue infiel a Kim Kardashian

Ciudad de México.

Kanye West engañó a Kim Kardashian después de que ella diera la bienvenida a sus dos primeros hijos (North, de ahora 8 años, y Saint, de 5), de acuerdo con el portal estadounidense Page Six.

Múltiples fuentes confirmaron el significado detrás de la reveladora letra de la canción "Hurricane", corte del nuevo álbum del rapero Donda, lanzado con mucha fanfarria y controversia.

"La canción es, en cierto modo, su testimonio de todo lo que hizo mal y la asunción de responsabilidades por su ruptura matrimonial".

En la canción, West rapea: "Here I go with a new chick / And I know what the truth is / Still playin' after two kids / It's a lot to digest when your life always movin'". ("Aquí voy con una nueva chica / Y sé cuál es la verdad / Todavía jugando después de dos hijos / Es mucho para digerir cuando tu vida siempre se mueve").

De acuerdo con el sitio, la mencionada "nueva chica" no se refería al breve romance que tuvo con Irina Shayk, a pesar de los rumores que circulan.

"Si te fijas en la letra, se refiere a su infidelidad durante su matrimonio con Kim, incluso después de dos hijos", continuó la fuente.

La canción también alude a que West, de 44 años, nunca iba a su casa, a su mansión multimillonaria, y que luchaba contra el abuso del alcohol.

A pesar de la infidelidad aparentemente admitida, nos dicen que no fue la gota que colmó el vaso para la empresaria, ya que tuvo dos hijos más antes de terminar, Chicago y Psalm, de 3 y 2 años, respectivamente.

Mientras que la extraña carrera presidencial del intérprete de Love "Lockdown" y sus diatribas en Twitter hicieron mella en el matrimonio, su infidelidad y sus problemas con el alcohol también tensaron la relación.

A principios de enero se anunció que Kim Kardashian, de 40 años, ponía fin a su matrimonio con el rapero de "All of the Lights".

La ex estrella de Keeping Up With the Kardashians solicitó oficialmente el divorcio en febrero.

A pesar del divorcio, la fundadora de KKW Beauty ha apoyado públicamente a West desde que comenzó la gira de promoción de Donda.