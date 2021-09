Altair Jarabo reacciona a las críticas por casarse con un hombre mayor

Ciudad de México.

Para Altair Jarabo, las críticas y comentarios negativos simplemente no existen.

Hace 15 días, la actriz mexicana contrajo matrimonio con el empresario industrial Frédéric García, en París, Francia.

Aunque en redes sociales, amigos cercanos celebraron el enlace, algunos internautas señalaron que la joven de 35 años se había casado por interés, principalmente económico, ya que su ahora esposo le lleva más de 20 años de diferencia.

Incluso, los usuarios de redes sugirieron que García podría fungir como su "sugar daddy".

"No escucho ni veo los comentarios negativos y no merecen ninguna respuesta. Estoy muy contenta".

"No he leído (sobre las críticas en las edades de ambos), pero sí puedo decir que esa diferencia me hace muy feliz, es un hombre con mucha experiencia, me divierte muchísimo y me trata como una dama", afirmó en entrevista.

Altair Jarabo compartió fotos inéditas de su boda con Frédéric García.

Jarabo, quien participó en el melodrama Vencer el Desamor, descartó alejarse de los escenarios, así como de cambiarse de residencia a Francia.

"La idea es tener un pie aquí y uno allá, porque yo amo México. Desarraigarnos es muy difícil, por no decir imposible. Aquí está mi trabajo, mi familia, es muy complicado y no lo contemplamos".

"Vacaciones o temporadas largas allá, tal vez sí", dijo la capitalina ayer en la alfombra roja del concierto virtual "Serenata por México" que ofreció Alejandro Fernández.

Jarabo y García se conocieron en una pequeña reunión de una amiga en común; ninguno quiso especificar cuánto tiempo duraron de novios.

"Estoy súper contenta, muy enamorada, ilusionada, acompañada, siento que todo tiene sentido.

"Sentí que todo era como debía de ser y estar en el lugar donde debería, no lo dudé ni un segundo (comprometerse), lo tuve clarísimo", aseguró.

Este martes, la pareja desfiló por la alfombra roja previo al concierto virtual de Alejandro Fernández.