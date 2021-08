Christian Nodal reaparece en Instagram junto a Belinda

Ciudad de México.

Mientras en redes se especula sobre si Belinda y Christian Nodal terminaron su relación o si se casaron en España el sábado, como indicaban rumores, la foto con la que él anunció su compromiso volvió a su perfil de Instagram.

La cuenta del intérprete de "Botella Tras Botella" ahora sólo tiene dos publicaciones: un Speedy González y las dos fotos que compartió en mayo, cuando la actriz le dio el sí.

"Damas y caballeros. Belinda Peregrin Schull me acaba de hacer el hombre más afortunado del mundo", dice el texto que acompaña las imágenes, junto al emoji de un anillo de compromiso.

Pese a ello, la pareja no se sigue mutuamente y la incertidumbre permanece, desde que hace una semana el intérprete eliminó todas las publicaciones de su cuenta de Instagram.

En redes la pareja se volvió tendencia la madrugada del domingo por quienes lamentaban que, si era cierto el rumor de la boda, no tendrían tema dolido por parte de Nodal.

Belinda sólo dedicó una historia a promocionar la venta de productos de una empresa que cofundó.

La intérprete de "Amor a Primera Vista" además puede festejar que su mamá, Belinda Schull, se recuperó de Covid-19.

"Hoy me despido del oxígeno, de las inyecciones, de los medicamentos. Hoy es un renacer. En este nuevo comienzo amo la vida más que nunca, es una segunda oportunidad que la vida me regaló y sé que nunca me rendí.

"Gracias Dios porque me diste la fuerza para recuperarme y me diste tu luz, compañía y protección", publicó Schull en su cuenta de Instagram.