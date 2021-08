Muere Ed Asner, actor de la película animada "Up"

Estados Unidos.

Ed Asner, quien prestó su voz al personaje de Carl Fredricksen en la exitosa película animada Up, murió este domingo a los 91 años.

El actor estadounidense también era conocido por interpretar al jefe de redacción Lou Grant en la legendaria serie de comedia: The Mary Tyler Moore Show.

“Lamentamos decir que nuestro amado patriarca falleció esta mañana en paz. Las palabras no pueden expresar la tristeza que sentimos. Con un beso en la cabeza - Buenas noches papá. Te amamos.", escribió su familia en Twitter sin dar detalles sobre la causa de su fallecimiento.

Asner recibió tres de sus siete premios Emmy (en 1971, '72 y '75) por interpretar al director de noticias / productor del noticiero nocturno de WJM-TV en The Mary Tyler Moore Show de CBS, y luego ganó dos trofeos más (1978 , '80) después de que su personaje desempleado fuera contratado como editor de la ciudad del periódico Los Angeles Tribune en Lou Grant de CBS.

Es uno de los dos únicos actores (Uzo Aduba es el otro) en ganar un Emmy de comedia y drama por el mismo papel en diferentes programas.

Ed Asner salt ó a la fama al interpretar al jefe de redacción Lou Grant en la legendaria serie de comedia: The Mary Tyler Moore Show.

Asner también recibió premios Emmy por sus actuaciones en dos renombradas miniseries de ABC: Rich Man, Poor Man de 1976, en la que interpretó a un inmigrante alemán amargado, y Roots de 1977, como el capitán de barco que trajo a Kunta Kinte a Estados Unidos.

Asner luego atrajo a una nueva generación de fanáticos cuando interpretó a Carl Fredricksen, un viudo de 78 años que ata miles de globos a su casa para cumplir el sueño de viajar a Sudamérica, en la nominada al Oscar a la mejor película Up (2009).

Asner, un liberal declarado, también sirvió durante dos mandatos como presidente del Screen Actors Guild, de 1981 a 1985, y se enfrentó a menudo con Charlton Heston, un destacado conservador que lo precedió como jefe del gremio.

Recibió el premio SAG Life Achievement Award en 2002.

Después de ser nombrado Ícono de THR, reflexionó sobre su vida y carrera con Scott Feinberg de THR el 16 de agosto en lo que probablemente fue su última entrevista.

Cuando Feinberg le preguntó qué tan "viejo se sentía", Asner respondió: "Si no fuera por mi pierna izquierda mala, me sentiría más joven. Tengo muchas piezas que necesitan ser reforzadas y renovadas. Y no tengo tiempo para someterme a todos esos cambios”.