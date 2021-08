Ricardo Arjona canta en el metro de Nueva York ¡️y nadie lo reconoce!

Nueva York, Estados Unidos.

El cantante guatemalteco Ricardo Arjona ofreció un pequeño recital en una estación de metro en Nueva York, pero nadie lo reconoció.

Fue el mismo intérprete quien dio a conocer su experiencia en sus redes sociales.

“Mentiría diciendo que me fue bien cantando en el metro de New York. Lo mejor que me pasó fue una señora mexicana que me dijo que era el imitador de Arjona, pero que yo era demasiado alto, que el verdadero Arjona era muy chaparrito. #NEGRO volver a la calle otra vez”, escribió Arjona en su cuenta oficial de Instagram junto a un video.

En el clip, se puede ver al intérprete de Te conozco y Tu reputación sentado en una silla mientras afina su guitarra para comenzar a hacer sonar los primeros acordes.

La publicación de Arjona se convirtió en tendencia en redes sociales y algunos internautas le jugaron algunas bromas por su peculiar experiencia.

Otros fans catrachos le pidieron que vinera a cantar a Honduras.

“Que se venga a Cantar acá a Honduras… no tenemos metro va pero bien puede ir al parque o a la terminal de buses y le podemos asegurar que nosotras jamás lo vamos a confundir verdad mi coco? @lizethf28”, escribió Tita Torres.

Mira el video: