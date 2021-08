¡Bella y radiante! Thalía cumple 50 y 'sin-cuenta' de lo negativo

Guadalajara, Jalisco.

La cantante y actriz Thalía llega hoy a sus 50 años de vida luciendo radiante, con buena actitud y con una palabra favorita para esta celebración: "Sin-cuenta", sin contar las cosas negativas y sumando lo positivo que la vida le enseña.



"¡Happy birthday to me! 50. Y así vivo mi vida, 'sin-cuenta' de aquellas malas experiencias, sino más bien aprendiendo de ellas. Sin-cuenta de las personas que me hirieron, sino atesorando".



"Sin-cuenta del valor social o económico de la gente, sino más bien de la sensación de paz, alegría y cariño que siento al estar con ellos. Sin-cuenta de la edad o del peso (...) Sin-cuenta de que cincuenta va con 'C', pero la verdad es que se resetea tu vida para vivirla", escribió la famosa hace unos momentos al pie de una serie de imágenes que compartió en su cuenta de Instagram, donde luce un bañador colorido bajo los rayos del sol.

La también modelo y empresaria ha sabido mantenerse vigente, renovarse, actualizarse a las nuevas tendencias y estar siempre presente para su público.

Thalía luce bella y radiante a sus 50 años.



"Gracias a mi familia y amigos por su amor y compañía. Y a mis queridos F.A.N.S (familia, amigos, niños, soñadores) gracias por tantooo. A celebrar a todo lo alto. ¡Feliz cumpleaños niña T!", se lee también en su publicación.



La artista, quien vive feliz en su matrimonio con el empresario Tommy Mottola, estreno en mayo su más reciente disco titulado desAMORfosis.