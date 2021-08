VIDEO: La cantante Marisela corre a su esposo del escenario

Ciudad de México.

Marisela corrió a su aún esposo Shaoul "Shuki" Amar de uno de sus conciertos en Estados Unidos.

La cantante de "Sola con mi Soledad" se encontraba dando un recital en Anaheim, California, cuando entró su aún marido a la tarima, pero ella respondió echándolo.

"Ya no tiene que estar aquí, ¿verdad que no?", dijo la artista.

"Espero que esta sea la última vez que lo vemos en el escenario. Lo amo, pero lo odio. ¿Saben cómo es eso. Ahora tenemos una relación rara, porque él es una estrella en su mundo y yo lo admiro, pero su mundo, pero cuando él no trata a una mujer bien y se porta mal con su mujer, lo siento, así sea el hombre más famoso del mundo, no me interesa".

Y es que la cantante ha comentado en varias ocasiones que la relación con "Shuki" no es la mejor.

Horas después, la cantante usó sus redes sociales para pedirle una disculpa a su público por haber actuado de esa manera.

Hace unos días, Marisela ya había expresado, en el programa De Primera Mano, que tenía problemas con su pareja.

"Estoy tranquila, no estoy felizmente feliz, pero estoy tranquila. Estoy acoplándome a un futuro diferente porque yo no soy de las que se sientan a esperar. El insistir en algo que no funciona es una pérdida de tiempo".