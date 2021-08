Laura Flores continúa su lucha contra el covid-19

Ciudad de México.

La pesadilla del Covid-19 aún no se termina para Laura Flores.

Y es que la participante de MasterChef Celebrity subió un video a Instagram en donde explica que, tras varios días lidiando con la enfermedad, se ha sometido ha varias pruebas, algunas han salido positivas y otras negativas, lo que la ha dejado en una especie de limbo, pues no sabe si sigue con el virus en su cuerpo o no.

"Desgraciadamente este mundo de humanos parece mas bien un Parque Jurásico!! Aquí la prueba de que salí negativa el día 8 y el día 10 salí positiva. La verdad nunca se puede ocultar…", dijo en el clip.

En el mensaje compartido por Laura Flores publicó las dos pruebas que se realizó y en las que se señala que continúa con el virus.

Horas después, decidió borrar el video y, según sus publicaciones en sus redes sociales oficiales, ya superó el padecimiento, pues está de promoción en la cadena de televisión Telemundo su nueva canción "Para Ti", la cual está dedicada a su esposo.

La cantante también anunció en Instagram que pronto será una de las bailarinas del reality de Telemundo: Así se baila.

Admite que se ha hecho "arreglos"

Por otro lado, para hablar de los arreglos que se ha hecho en la cara o busto, Laura Flores es franca, no esconde las cirugías que le han practicado con tal de lucir más fresca, aunque aclaró que todo ha sido con moderación.

La cantante, quien está celebrando 44 años de trayectoria artística, reconoció que todo en exceso es malo.

"Los arreglos que me ha hecho (el cirujano) han sido muy moderados: los ojos, párpados, cuello. Este tipo de cosas que lo que quieres es verte mejor, pero que no como eternamente joven porque no me va, pero sí me quiero ver fresca", expresó Laura.

La también actriz dijo sentirse muy contenta con la imagen que luce actualmente a sus 58 años.

"Gracias a Dios la gente ha sido benévola (con sus comentarios), digo, se vale ¿no?. Yo tengo un montón de amigas que no son artistas, que son mamás o ejecutivas de una empresa y casi todas se han hecho algo y se me hace muy padre. Yo digo en broma: '¿si no de qué viven los cirujanos plásticos sin nosotras?".